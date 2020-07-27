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Uzmanlar bir bir sıraladı! Böyle masum görünüyor ama beyni yiyip bitiriyor, asla tüketmeyin

Bu listede göreceklerinizin pek çoğu afiyetle, çok severek yediğiniz şeyler. Kimisi ise faydalı diye sofranızdan eksik etmediğiniz besinler. Ancak tüm bildiklerinizi unutun... Yediğimiz besinler sadece doygunluğumuzu sağlamakla kalmayıp vücudumuzun ihtiyaçlarını da karşılıyor. Aynı zamanda besinlerden bazıları spesifik görevleri de üstlenebiliyor. Bu spesifik görevlerden biri ise beynin daha verimli çalışmasının sağlanması. Peki beyin sağlığına iyi gelen ve beyin sağlığını olumsuz etkileyen besinler hangileri?

27.07.2020 09:08 - Son Güncelleme: 27.07.2020 09:08
Uzmanlar bir bir sıraladı! Böyle masum görünüyor ama beyni yiyip bitiriyor, asla tüketmeyin

Hangi besinler beyin için faydalı, hangileri zararlı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
Uzmanlar bir bir sıraladı! Böyle masum görünüyor ama beyni yiyip bitiriyor, asla tüketmeyin

İŞTE BEYNİN VERİMİNİ ARTTIRAN BESİNLER

Balık
Somon, sardalya, uskumru gibi yağlı balıklar beyin gelişimi için önemli olan omega-3 yağ asidini içerdikleri için düzenli olarak tüketilmeleri çok önemlidir. Sinir iletiminin düzgün olabilmesi ve beyinde iltihaplanma riskinin en aza indirilmesinde de etkilidir.

Uzmanlar bir bir sıraladı! Böyle masum görünüyor ama beyni yiyip bitiriyor, asla tüketmeyin

Ceviz

İçeriğinde beyin sağlığı için önemli olan antioksidanlar, E vitamini, folat, omega-3 yağ asitlerini içerir.

Uzmanlar bir bir sıraladı! Böyle masum görünüyor ama beyni yiyip bitiriyor, asla tüketmeyin

British Journal of Nutrition'da yayınlanan bir çalışma ceviz içeren bir diyetin genç yetişkinlerde akıl yürütme testlerinde daha başarılı olduğunu göstermiştir.

Uzmanlar bir bir sıraladı! Böyle masum görünüyor ama beyni yiyip bitiriyor, asla tüketmeyin

Yumurta
Beynin iletim servisi olan nörotransmitterleri destekleyen kolin maddesini içerir. Kolin ayrıca yeni beyin hücresi üretiminde de fayda sağlamaktadır.

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