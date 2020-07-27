Uzmanlar bir bir sıraladı! Böyle masum görünüyor ama beyni yiyip bitiriyor, asla tüketmeyin
Bu listede göreceklerinizin pek çoğu afiyetle, çok severek yediğiniz şeyler. Kimisi ise faydalı diye sofranızdan eksik etmediğiniz besinler. Ancak tüm bildiklerinizi unutun... Yediğimiz besinler sadece doygunluğumuzu sağlamakla kalmayıp vücudumuzun ihtiyaçlarını da karşılıyor. Aynı zamanda besinlerden bazıları spesifik görevleri de üstlenebiliyor. Bu spesifik görevlerden biri ise beynin daha verimli çalışmasının sağlanması. Peki beyin sağlığına iyi gelen ve beyin sağlığını olumsuz etkileyen besinler hangileri?
İŞTE BEYNİN VERİMİNİ ARTTIRAN BESİNLER
Balık
Somon, sardalya, uskumru gibi yağlı balıklar beyin gelişimi için önemli olan omega-3 yağ asidini içerdikleri için düzenli olarak tüketilmeleri çok önemlidir. Sinir iletiminin düzgün olabilmesi ve beyinde iltihaplanma riskinin en aza indirilmesinde de etkilidir.