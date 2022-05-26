Uzaklarda arama çare buzdolabında! İbn-i Sina binlerce yıl önce önerdi cinsel güce güç katıyor! Kullanmayan kendini dövüyor
Batılı kaynakların "Hâkim-i Tıb", diğer bir deyişle "Hekimlerin Piri ve Hükümdarı" olarak nitelendirdikleri İbn-i Sina'nın bin yıl önce kaleme aldığı Küçük Tıp Kanunu kitabında her derde deva reçeteler var. Binlerce yıl önce yazılan bu reçeteler, günümüzün şifa kaynağı niyetinde. İbn-i Sina'nın reçete ettiği ve uygulamayanın pişman olacağı keten tohumu ile kavrulmuş susam karışımının faydalarına inanamayacaksınız. Hepsine tek tek göz atmakta fayda var. İşte İbn-i Sina'nın tavsiye ettiği 20 şifalı besin...
26.05.2022 10:54 - Son Güncelleme: 26.05.2022 10:54
Dünya çapında Tıbbın Babası olarak anılan İbn-i Sina, binlerce yıl öncesinden aldığı notlarla günümüze ışık tutuyor. İnsan sağlığına faydalı olacak her bitki ve doğal karışımı ne işe yaradığıyla birlikte anlatan İbn-i Sina, mucizevi tavsiyeleri ile şifa olmaya devam ediyor.
Doğada birçok hastalık ve şikâyetin çözümü bulunuyor. Binlerce yıl öncesinden bulduğu tüm şifalı bitkileri ve karışımları insanlıkla paylaşan İbn-i Sina, günümüze ışık tutmaya devam ediyor.