Vav TV İzle

Türkiye'de kadavradan ikinci rahim nakli! Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ndeki ameliyat 04.30'da başladı

Türkiye'nin kadavradan ikinci rahim nakli Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yapılıyor. Prof. Dr. Ömer Özkan ve Prof. Dr. Özlenen Özkan başkanlığındaki 40 kişilik ekip tarafından gerçekleştirilen ameliyat saat 04.30'da başladı.

27.07.2021 09:38 - Son Güncelleme: 27.07.2021 09:48
Türkiye'de kadavradan ikinci rahim nakli! Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ndeki ameliyat 04.30'da başladı

Türkiye'nin kadavradan ikinci rahim nakli Alanya'da yaşayan doğuştan rahim yokluğu yaşayan, 11 yıllık evli ve 5 yıldır nakil bekleyen 31 yaşındaki Havva Erdem'e gerçekleştiriliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Türkiye'de kadavradan ikinci rahim nakli! Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ndeki ameliyat 04.30'da başladı

Prof. Dr. Ömer Özkan ve Prof. Dr. Özlenen Özkan ile Prof. Dr. Bülent Aydınlı, anestezi uzmanı Necmiye Hadimioğlu ve organın bağışlanmasında aileyle görüşme yapan AÜ Organ Nakli Koordinasyon Birim Sorumlusu öğretim görevlisi Nilgün Bilal'in de aralarında bulunduğu 40 kişilik bir ekip tarafından gerçekleştirilen nakil ameliyatının 4-6 saat sürmesi bekleniyor.

Türkiye'de kadavradan ikinci rahim nakli! Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ndeki ameliyat 04.30'da başladı

37 yaşında Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşen hastanın yakınlarının bağış yaptığı belirtildi.

Türkiye'de kadavradan ikinci rahim nakli! Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ndeki ameliyat 04.30'da başladı

İLK NAKİL 2011'DE YAPILMIŞTI
Dünyanın ve Türkiye'nin başarılı ilk kadavradan rahim nakli Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından 8 Ağustos 2011'de Derya Sert'e yapılmış ve Sert, 4 Haziran 2020'de sağlıklı bir bebek dünyaya getirmişti.

Türkiye'de kadavradan ikinci rahim nakli! Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ndeki ameliyat 04.30'da başladı
Türkiye'de kadavradan ikinci rahim nakli! Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ndeki ameliyat 04.30'da başladı
Türkiye'de kadavradan ikinci rahim nakli! Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ndeki ameliyat 04.30'da başladı