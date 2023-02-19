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Haberler Sağlık Tek bir formül sizi 10 yıl gençleştirecek! Göz, alın, boyun, ağız, el kırışıklıklarını ütü gibi düzlüyor! Sadece 3 gün deneyin ve farkı görün!

Tek bir formül sizi 10 yıl gençleştirecek! Göz, alın, boyun, ağız, el kırışıklıklarını ütü gibi düzlüyor! Sadece 3 gün deneyin ve farkı görün!

Kırışıklık giderici bu formül sizi 10 yaş gençleştirecek! Sadece 3 gün deneyin ve aradaki farkı görün! İşte kırışklık giderici o formül...

takvim.com.tr
19.02.2023 13:11 - Son Güncelleme: 19.02.2023 13:11
Göz, alın, boyun, ağız, el kırışıklıklarını ütü gibi düzlüyor! Tek bir formül sizi 10 yıl gençleştirecek! Sadece 3 gün deneyin ev farkı görün!

Vücudunuzdaki kırışıklıklardan şikayetçiyseniz bu formülü deneyin! Botoks yerine bu doğal formülü kullanarak 10 yıl gençleşmek mümkün! İnce çizgiler ve kırışıklıklar cildinizdeki en net yaşlanma belirtileridir. Cildiniz kırışmasını istemiyorsanız düzenli olarak cildinize nem depolamalı ve cilt bariyerini güçlendirmelisiniz. Cildi onaran ve hücreleri yenileyen doğal yağları bakım rutinine ekleyerek "yaşlanmaya dur" diyebilirsiniz. Peki, kırışıklıklara ne iyi gelir? İşte o formül...

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Göz, alın, boyun, ağız, el kırışıklıklarını ütü gibi düzlüyor! Tek bir formül sizi 10 yıl gençleştirecek! Sadece 3 gün deneyin ev farkı görün!

Vitamin deposu olan bazı doğal yağlar cildi onarıcı ve hücre yenileyici etkisiyle adeta gençlik aşılıyor. Bu doğal yağlar, cildi neme doyurarak pürüzsüz bir etki yaratıyor.

Göz, alın, boyun, ağız, el kırışıklıklarını ütü gibi düzlüyor! Tek bir formül sizi 10 yıl gençleştirecek! Sadece 3 gün deneyin ev farkı görün!

AVOKADO YAĞINI DÜZENLİ KULLANIN FARKI GÖRÜN

Avokado yağı, göz çevresindeki cildin nemini korur ve cildin daha pürüzsüz görünmesini sağlar. Ayrıca, avokado yağı, göz çevresindeki cildin elastikiyetini artırarak kaz ayağı kırışıklıklarının görünümünü azaltmaya yardımcı olabilir.

Göz, alın, boyun, ağız, el kırışıklıklarını ütü gibi düzlüyor! Tek bir formül sizi 10 yıl gençleştirecek! Sadece 3 gün deneyin ev farkı görün!

Avokado yağınız temiz cildinize ince bir tabaka halinde her gün sürerseniz istediğiniz sonucu alabilirsiniz.

Göz, alın, boyun, ağız, el kırışıklıklarını ütü gibi düzlüyor! Tek bir formül sizi 10 yıl gençleştirecek! Sadece 3 gün deneyin ev farkı görün!

Ancak cildinizde akne, sivilce ya da siyah nokta gibi sorunlar varsa bu yağları kullanmadan önce doktorunuza danışın.

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