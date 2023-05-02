Vav TV İzle
Haberler Sağlık Tahinin içine bir kaşık limon katın olanları görün! Vücuda etkisi inanılmaz! Baştan yaratıyor

Tahinin içine bir kaşık limon katın olanları görün! Vücuda etkisi inanılmaz! Baştan yaratıyor

Tahin, Türk mutfağında sıkça kullanılan bir malzemedir. Protein, lif, kalsiyum, fosfor, magnezyum, demir, çinko ve E vitamini açısından zengin bir besin olan tahin, sağlık açısından da oldukça faydalıdır. Son zamanlarda ise, tahinin içine limon sıkmanın faydaları gündeme gelmiştir. Peki, tahinin içine limon sıkmak gerçekten de sağlıklı mıdır? Bu konuda detaylı bir araştırma yaparak sizler için derledik. İşte, tahinin içine limon sıkmanın faydaları.

02.05.2023 14:26 - Son Güncelleme: 02.05.2023 14:26
Tahinin içine bir kaşık limon katın olanları görün! Vücuda etkisi inanılmaz! Baştan yaratıyor

Tahin, susam tohumlarından yapılan bir besindir. Susam tohumları öğütülerek elde edilen tahin, yoğun bir lezzete sahiptir. Tahin, lif, protein, kalsiyum, fosfor, magnezyum, demir, çinko ve E vitamini açısından oldukça zengin bir besindir.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Tahinin içine bir kaşık limon katın olanları görün! Vücuda etkisi inanılmaz! Baştan yaratıyor

Limon, turunçgiller familyasından olan bir meyvedir. C vitamini açısından oldukça zengin bir besin olan limon, aynı zamanda potasyum, kalsiyum, magnezyum ve fosfor gibi mineralleri de içerir.

Tahinin içine bir kaşık limon katın olanları görün! Vücuda etkisi inanılmaz! Baştan yaratıyor

TAHİNİN İÇİNE LİMON SIKMAK

Tahinin içine limon sıkmak son zamanlarda popüler bir trend haline geldi. Peki, bu trendin arkasında yatan gerçekten sağlık açısından faydalar var mı?

Tahinin içine bir kaşık limon katın olanları görün! Vücuda etkisi inanılmaz! Baştan yaratıyor

Limonun C Vitamini İçeriği

Limon, C vitamini açısından oldukça zengin bir besindir. Tahinin içine limon sıkmak, tahinin C vitamini içeriğini artırabilir. C vitamini, bağışıklık sistemimizin güçlenmesine yardımcı olur ve vücudumuzdaki hücrelerin sağlıklı kalmasını destekler.

Tahinin içine bir kaşık limon katın olanları görün! Vücuda etkisi inanılmaz! Baştan yaratıyor

Tahinin Kalsiyum İçeriği

Tahin, kalsiyum açısından oldukça zengin bir besindir. Tahinin içine limon sıkmak, kalsiyumun vücut tarafından daha iyi emilmesine yardımcı olabilir. Kalsiyum, kemiklerin ve dişlerin güçlenmesine yardımcı olur.

SON DAKİKA