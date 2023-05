Tahinin içine bir kaşık limon katın olanları görün! Vücuda etkisi inanılmaz! Baştan yaratıyor

Limonun C Vitamini İçeriği

Limon, C vitamini açısından oldukça zengin bir besindir. Tahinin içine limon sıkmak, tahinin C vitamini içeriğini artırabilir. C vitamini, bağışıklık sistemimizin güçlenmesine yardımcı olur ve vücudumuzdaki hücrelerin sağlıklı kalmasını destekler.