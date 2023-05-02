Tahinin içine bir kaşık limon katın olanları görün! Vücuda etkisi inanılmaz! Baştan yaratıyor
Tahin, Türk mutfağında sıkça kullanılan bir malzemedir. Protein, lif, kalsiyum, fosfor, magnezyum, demir, çinko ve E vitamini açısından zengin bir besin olan tahin, sağlık açısından da oldukça faydalıdır. Son zamanlarda ise, tahinin içine limon sıkmanın faydaları gündeme gelmiştir. Peki, tahinin içine limon sıkmak gerçekten de sağlıklı mıdır? Bu konuda detaylı bir araştırma yaparak sizler için derledik. İşte, tahinin içine limon sıkmanın faydaları.
02.05.2023 14:26 - Son Güncelleme: 02.05.2023 14:26