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Sigara içenler dikkat! Vücuttaki nikotini temizliyor, damarları tertemiz yapıyor...

Sigara içenler dikkat! Vücuttaki nikotini temizliyor, damarları tertemiz yapıyor... Dünyanın ve Türkiye'nin bir numaralı gündem maddesi haline gelen koronavirüs salgınıyla mücadele devam ederken, sigara ve alkolün vücuda verdiği zararlar bir hayli fazla. Özellikle damarlar hayati şekilde etkileniyor. Kalp rahatsızlıkları ve damar tıkanıklarına yol açarak ölüme davetiye çıkarıyor. Uzmanlar damarları temizleyen besinler hakkında vatandaşlara tavsiyeler verdi. Peki, damarları temizleyen besinler hangileri? İşte vücuttaki nikotini temizleyen o besinler...

11.04.2021 15:47 - Son Güncelleme: 11.04.2021 15:49
Sigara içenler dikkat! Vücuttaki nikotini temizliyor, damarları tertemiz yapıyor...

NİKOTİNİ TEMİZLİYOR, DAMARLARI TERTEMİZ YAPIYOR...

Sigara içenler dikkat! Vücuttaki nikotini temizliyor, damarları tertemiz yapıyor... Kalp, damar ve akciğer rahatsızlıklarından tutun da, cilt deformasyonu ve hızlı yaşlanmaya kadar birçok sağlık sorununun en büyük sebebi; sigara. Milyonlarca insan sigaranın zararlı etkilerini bilse de nikotin kullanımından vazgeçemiyor. Uzmanlar, bazı besinlerle nikotinin zararlı etkilerinin azaltılabileceğini söylüyor. Peki, vücuttaki nikotinleri temizleyen ve dışarı atılımını kolaylaştıran besinler hangileri?

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Sigara içenler dikkat! Vücuttaki nikotini temizliyor, damarları tertemiz yapıyor...

Dengesiz beslenme sonucu tıkanan damarlar ölüm riskini artırmaktadır. Damar tıkanıkları konusunda uyaran uzmanlar damarları temizleyen yiyecekleri şu şekilde sıraladı...

Sigara içenler dikkat! Vücuttaki nikotini temizliyor, damarları tertemiz yapıyor...

SU

Vücutta biriken nikotini dışarı atmada en etkili besinlerin başında hayat kaynağı olan su geliyor. Çünkü su, vücutta bulunan zararlı radikalleri dışarı atmada önemli bir rol üstleniyor.

Sigara içenler dikkat! Vücuttaki nikotini temizliyor, damarları tertemiz yapıyor...

HAVUÇ

İnsan sağlığına katkılarıyla bilenen havuç ve antioksidan birleşim karotenoid bakımından oldukça zengin olan havuç suyu, vücuttaki nikotinin dışarı atılmasında da büyük pay sahibi. Havuç, içeriğindeki A vitamini ile nikotinin cilde verdiği zararları da azaltıyor. 100 gram havuç, günlük A vitamini gereksiniminin yüzde 60'ını karşılayabiliyor. Ayrıca yapılan çalışmalar, her gün yenen bir adet havucun akciğer kanseri olasılığını yarı yarıya düşürdüğünü göstermiş.

Sigara içenler dikkat! Vücuttaki nikotini temizliyor, damarları tertemiz yapıyor...

BAL KABAĞI

Beta karotenden zengin bir besin olan ve bir kasesinin günlük A vitamini ihtiyacının yüzde 35'ini karşılayan bal kabağı, sigara içenlerin vücudunda biriken nikotinin atılmasında önemli rol üstleniyor.