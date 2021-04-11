Sigara içenler dikkat! Vücuttaki nikotini temizliyor, damarları tertemiz yapıyor...
Sigara içenler dikkat! Vücuttaki nikotini temizliyor, damarları tertemiz yapıyor... Dünyanın ve Türkiye'nin bir numaralı gündem maddesi haline gelen koronavirüs salgınıyla mücadele devam ederken, sigara ve alkolün vücuda verdiği zararlar bir hayli fazla. Özellikle damarlar hayati şekilde etkileniyor. Kalp rahatsızlıkları ve damar tıkanıklarına yol açarak ölüme davetiye çıkarıyor. Uzmanlar damarları temizleyen besinler hakkında vatandaşlara tavsiyeler verdi. Peki, damarları temizleyen besinler hangileri? İşte vücuttaki nikotini temizleyen o besinler...
NİKOTİNİ TEMİZLİYOR, DAMARLARI TERTEMİZ YAPIYOR...
Sigara içenler dikkat! Vücuttaki nikotini temizliyor, damarları tertemiz yapıyor... Kalp, damar ve akciğer rahatsızlıklarından tutun da, cilt deformasyonu ve hızlı yaşlanmaya kadar birçok sağlık sorununun en büyük sebebi; sigara. Milyonlarca insan sigaranın zararlı etkilerini bilse de nikotin kullanımından vazgeçemiyor. Uzmanlar, bazı besinlerle nikotinin zararlı etkilerinin azaltılabileceğini söylüyor. Peki, vücuttaki nikotinleri temizleyen ve dışarı atılımını kolaylaştıran besinler hangileri?
HAVUÇ
İnsan sağlığına katkılarıyla bilenen havuç ve antioksidan birleşim karotenoid bakımından oldukça zengin olan havuç suyu, vücuttaki nikotinin dışarı atılmasında da büyük pay sahibi. Havuç, içeriğindeki A vitamini ile nikotinin cilde verdiği zararları da azaltıyor. 100 gram havuç, günlük A vitamini gereksiniminin yüzde 60'ını karşılayabiliyor. Ayrıca yapılan çalışmalar, her gün yenen bir adet havucun akciğer kanseri olasılığını yarı yarıya düşürdüğünü göstermiş.