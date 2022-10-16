Saç dökülmesini çat diye kesecek! Saçınızı yıkarken sakın bunları yapmayın!

1. AŞIRI SICAK SUYLA SAÇLARI YIKAMAK

Çok sıcak suyla yıkamak yaz ayları için geçerli olmasa da, bazı kişiler her mevsimde sıcak suyla duş almaya alışkın olabilir. Bu durum saçlar için oldukça zarar veren yöntemlerden biridir. Saçları çok sıcak suyla yıkamak, saç kütikülünü açar ve keratin proteinlerinin, doğal nemlendirme faktörlerinin, renk moleküllerinin zarar görmesine sebebiyet verirken, kabartmasına da zemin hazırlamaktadır.