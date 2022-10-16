Saç dökülmesini çat diye kesecek! Saçınızı yıkarken sakın bunları yapmayın!
Saçlarınıza tm bakımları yapmanıza rağmen kuru ve cansız mı duruyor? Ya da sürekli saç dökülmesinden mi şikayetçisiniz? Bunların sebebi sizin bilmeden yaptığınız saç yıkama hataları olabilir. Duşta saçlarınızı nasıl yıkadığınızdan duş sonrası hangi uygulamaları yaptığınıza kadar bu süreci gözden geçirin. Büyük ihtimalle siz de bu hataları yapan binlerce kişiden birisiniz. İşte çok daha güçlü, yağlanmayan, dökülmeyen saçlar için gerekenler...
1. AŞIRI SICAK SUYLA SAÇLARI YIKAMAK
Çok sıcak suyla yıkamak yaz ayları için geçerli olmasa da, bazı kişiler her mevsimde sıcak suyla duş almaya alışkın olabilir. Bu durum saçlar için oldukça zarar veren yöntemlerden biridir. Saçları çok sıcak suyla yıkamak, saç kütikülünü açar ve keratin proteinlerinin, doğal nemlendirme faktörlerinin, renk moleküllerinin zarar görmesine sebebiyet verirken, kabartmasına da zemin hazırlamaktadır.
2. SAÇ KREMİ VE ŞAMPUANI İYİ DURULAMAMAK
Saç yıkama konusunda bir diğer yapılan hatalardan biri de saçlarımız için kullandığımız ürünlerin saçlardan iyice arındırılması gerekiyor. Saçlarınızı iyi bir şekilde durulamadığınız zaman saç deriniz kurumaya daha meyilli hale geliyor ve kepek oluşumuna da sebebiyet verebiliyor.
4. YANLIŞ SAÇ KREMİ SEÇİMİ
Saçlarınızın parlak ve canlı olması için saç kremi doğru bir tercih olabilir fakat saç kremi seçini ne ye göre yapmalıyız? Saçlarınız ince telliyse onları ağırlaştıracak ürünlerden kaçınmalısınız. Kabarma ve elektriklenme problemleriniz varsa saçlarınızı neme doyuracak ürünleri tercih etmelisiniz.