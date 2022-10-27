Resmen ÖLÜMSÜZLÜK İKSİRİ! Bunu içenin kışın hasta olması imkansız! Yağ yakıyor, kanseri 10 yıl ileri atıyor...

DAHA AZ KALORİ

Karahindiba çayı, diğer çayların çoğu gibi düşük kalorilidir. Bununla birlikte, besinlerle doludur. Bu onu diyet yapanlar için mükemmel bir içecek yapar. Karahindiba çayı, süt veya soda gibi diğer kalori yüklü içecekler için ideal bir alternatiftir.