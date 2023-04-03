RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Sağlık Ramazan'da bu listeye uyan 5-10-15 kilo birden veriyor! İbn-i Sina'nın formülüyle diyete spora gerek kalmadı! 7 adımda 50 kiloya düşürüyor!

Ramazan'da bu listeye uyan 5-10-15 kilo birden veriyor! İbn-i Sina'nın formülüyle diyete spora gerek kalmadı! 7 adımda 50 kiloya düşürüyor!

Kilo problemi bazı insanlarda Ramazan ayında daha çok artıyor. Oruç açarken çok ve sağlıksız beslenenler ve mideye birden yüklenenler daha sonra tartıya çıktıklarında bir hayli üzen sayılar görebiliyor. İbn-i Sina meğer reçeteyi çoktan vermiş. Vücutta yağ bırakmıyor! İşte 7 adımda fit görünüme kazanmanın yolları...

03.04.2023 16:26 - Son Güncelleme: 03.04.2023 16:26
Ramazan’dan bu listeye uyan 5-10-15 kilo birden veriyor! İbn-i Sina’nın formülüyle diyete spora gerek kalmadı! 7 adımda 50 kiloya düşürüyor!

Ramazan'da sporsuz, diyetsiz kilo verdiriyor! Bu listeye uyan yaza fit girecek! İbn-i Sina'nın formülüyle diyete spora gerek kalmadan zayıflamak mümkün. Peki nasıl? İşte 7 adımda 50 kiloya düşüren o liste...

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Ramazan’dan bu listeye uyan 5-10-15 kilo birden veriyor! İbn-i Sina’nın formülüyle diyete spora gerek kalmadı! 7 adımda 50 kiloya düşürüyor!

Hazır işlenmiş gıdalar, yağlı yemekler, fast food gibi gıdalar tüketmek her yaş için zararlı. Ancak günümüzde bu tür yiyecekleri yememek neredeyse imkansız.

Ramazan’dan bu listeye uyan 5-10-15 kilo birden veriyor! İbn-i Sina’nın formülüyle diyete spora gerek kalmadı! 7 adımda 50 kiloya düşürüyor!

Fakat en aza indirmek ve yeme düzeni oluşturmak hepimizin elinde olan bir durum.

Ramazan’dan bu listeye uyan 5-10-15 kilo birden veriyor! İbn-i Sina’nın formülüyle diyete spora gerek kalmadı! 7 adımda 50 kiloya düşürüyor!

Fazla yemek yemek, sanıldığı gibi insana yarar sağlamaz. Vücudun ve iç organların da dinlenmeye ihtiyaçları vardır. Bu nedenle sadece enerji ve dinç olabilme adına yemek yenmeli, sağlık içinse yemekten uzak durulmalıdır.

Ramazan’dan bu listeye uyan 5-10-15 kilo birden veriyor! İbn-i Sina’nın formülüyle diyete spora gerek kalmadı! 7 adımda 50 kiloya düşürüyor!

İBN-İ SİNA'NIN ZAYIFLAMA İÇİN ÖNERİLERİ

Yemekler arası en az 4-5 saat olmalıdır.

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