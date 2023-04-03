Ramazan'da bu listeye uyan 5-10-15 kilo birden veriyor! İbn-i Sina'nın formülüyle diyete spora gerek kalmadı! 7 adımda 50 kiloya düşürüyor!
Kilo problemi bazı insanlarda Ramazan ayında daha çok artıyor. Oruç açarken çok ve sağlıksız beslenenler ve mideye birden yüklenenler daha sonra tartıya çıktıklarında bir hayli üzen sayılar görebiliyor. İbn-i Sina meğer reçeteyi çoktan vermiş. Vücutta yağ bırakmıyor! İşte 7 adımda fit görünüme kazanmanın yolları...
03.04.2023 16:26 - Son Güncelleme: 03.04.2023 16:26
Ramazan'da sporsuz, diyetsiz kilo verdiriyor! Bu listeye uyan yaza fit girecek! İbn-i Sina'nın formülüyle diyete spora gerek kalmadan zayıflamak mümkün. Peki nasıl? İşte 7 adımda 50 kiloya düşüren o liste...