Prostata, tansiyona, saç dökülmesine her derde şifa doğal mucize! Doktorların bile ağzı açık kaldı! 1 haftada etkileri başlıyor....
Tansiyondan tutun prostat hastalığına kadar birçok rahatsızlığa iyi gelen mucize bulundu. Elinizin altında olan ve sürekli çöpe giden ceviz kabuğunun faydalarını görünce şoke olacaksınız. Bir gece önceden suyun içinde bekletin ve 1 hafta boyunca tüketin. İşte ceviz kabuğunu çöpe attığınıza pişman edecek faydaları...
TANSYONA BİRE BİR
Ceviz kabuğunun faydalarından yararlanmak için en iyi yararlanma şekli ceviz kabuklarının su ile kaynatılmasıdır. Ceviz kabuğu cilde ve parlaklık veren dişlerin beyazlamasını sağlayan besinleri içerir. Ceviz kabuğunun sert kısımlarının yanı sıra cevizin içinde bulunan ve cevizi saran ince kabuk oldukça önemli ve faydalıdır.
Ceviz kabukları aynı zamanda nemlendirme özelliği sayesinde saçlar için oldukça önemli bir besindir. Hem saç, hem saç dipleri için oldukça önemli olan ceviz kabuğu suyu duştan sonra saç diplerine masaj yapıldığında 0 doğal ve etkili olan kepek önleyici bir görev görür. Böylece çok daha sağlıklı ve dökülmeyen saçlara kavuşabilirsiniz.
Ceviz kabuğunun faydalarından yararlanmak için en iyi yararlanma şekli ceviz kabuklarının su ile kaynatılmasıdır. Ceviz kabuğu cilde ve parlaklık veren dişlerin beyazlamasını sağlayan besinleri içerir. Ceviz kabuğunun sert kısımlarının yanı sıra cevizin içinde bulunan ve cevizi saran ince kabuk oldukça önemli ve faydalıdır.