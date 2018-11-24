Prostat kanseri nedir? Prostat kanseri nedenleri ve belirtileri nelerdir?

20.254 GEN ANALİZİ

Prostat içerisindeki hem kanserli hem de henüz kansere dönüşmemiş sağlıklı prostat dokusunda 20 bin 254 adet gene ait analiz gerçekleştirdiler. Boşalma sıklığına paralel olarak, kansere bitişik sağlıklı prostat dokusundaki genetik ve moleküler yapının değişkenlik gösterdiğini ilk kez ortaya koydular.