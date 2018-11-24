Prostat kanseri nedir? Prostat kanseri nedenleri ve belirtileri nelerdir?

Erkeklerde cilt kanserinden sonra en çok görülen kanser çeşitlerinden biri olan prostat kanserinin çarelerinden birinin cinsel ilişki olduğu açıklandı. Peki kansere bağlı ölümlerde ilk sıralarda yer alan prostat kanseri nedir? Prostat kanseri neden olur? Prostat kanserinin nedenleri ve belirtileri nelerdir? İşte prostat kanseri hakkın tüm merak ettikleriniz haberimizde.

24 Kasım 2018 Cumartesi, 17:31:34 Güncelleme: 17:51:11
Prostat kanseri nedir? Prostat kanseri nedenleri ve belirtileri nelerdir?

PROSTAT KANSERİNE ÇARE CİNSEL İLİŞKİ

Harvard Üniversitesi bilim insanları, 32 bin erkekle yaptıkları ve 2 yıl önce yayınladıkları ilk araştırmalarında, genç-orta yaş dönemlerinde daha sık cinsel aktivitede bulunan erkeklerde prostat kanseri gelişme sıklığının azaldığını ortaya koymuştu.

Prostat kanseri nedir? Prostat kanseri nedenleri ve belirtileri nelerdir?

Orta yaş döneminde ayda 21 kez veya daha fazla boşaldığını söyleyen erkek grubunda, ayda 4-7 kez boşalanlara göre prostat kanseri gelişme olasılığı yüzde 50 oranında daha düşüktü.

Prostat kanseri nedir? Prostat kanseri nedenleri ve belirtileri nelerdir?

Aynı bilim insanları yeni yayınladıkları araştırmalarının ikinci ayağında genetik ve moleküler değişikliklere baktılar. Yaşları 45-73 arasında değişen ve prostat kanseri 157 hastanın ameliyatla çıkartılan prostat dokusunda incelemeler yaptılar.

Prostat kanseri nedir? Prostat kanseri nedenleri ve belirtileri nelerdir?

20.254 GEN ANALİZİ

Prostat içerisindeki hem kanserli hem de henüz kansere dönüşmemiş sağlıklı prostat dokusunda 20 bin 254 adet gene ait analiz gerçekleştirdiler. Boşalma sıklığına paralel olarak, kansere bitişik sağlıklı prostat dokusundaki genetik ve moleküler yapının değişkenlik gösterdiğini ilk kez ortaya koydular.

Prostat kanseri nedir? Prostat kanseri nedenleri ve belirtileri nelerdir?

20'li ve 40'lı yaşlarda daha seyrek boşalma tarif eden erkeklerin dokularında 409 gende bozulmalar tespit edildi. Bu yeni bilginin, cinsel aktivite sıklığının koruyucu etkisini kuvvetle işaret ettiğini belirten üroloji uzmanı Prof. Dr. Can Öbek, şunları söyledi:

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