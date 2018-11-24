Prostat kanseri nedir? Prostat kanseri nedenleri ve belirtileri nelerdir?
Erkeklerde cilt kanserinden sonra en çok görülen kanser çeşitlerinden biri olan prostat kanserinin çarelerinden birinin cinsel ilişki olduğu açıklandı. Peki kansere bağlı ölümlerde ilk sıralarda yer alan prostat kanseri nedir? Prostat kanseri neden olur? Prostat kanserinin nedenleri ve belirtileri nelerdir? İşte prostat kanseri hakkın tüm merak ettikleriniz haberimizde.
24 Kasım 2018 Cumartesi, 17:31:34 Güncelleme: 17:51:11
20.254 GEN ANALİZİ
Prostat içerisindeki hem kanserli hem de henüz kansere dönüşmemiş sağlıklı prostat dokusunda 20 bin 254 adet gene ait analiz gerçekleştirdiler. Boşalma sıklığına paralel olarak, kansere bitişik sağlıklı prostat dokusundaki genetik ve moleküler yapının değişkenlik gösterdiğini ilk kez ortaya koydular.
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