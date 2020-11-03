Haberler Galeri Sağlık Patlıcan sapını sakın çöpe atmayın! Şifa deposu çıktı, patlıcan sapının suyunu içerseniz...

Patlıcan sapını sakın çöpe atmayın! Şifa deposu çıktı, patlıcan sapının suyunu içerseniz...

Besinler, içerdikleri vitamin ve mineraller sayesinde vücudumuza sağlık yararlar. Sağlıklı bir yaşamın vazgeçilmez unsuru olan besinlerin ufak ayrıntıları ise bambaşka bir faydanın konusu. Faydalarını bildiğimiz ve sık sık sofralarımızda kendisine yer bulan patlıcanın sapının da aynı şekilde faydalı olduğunu söylesek. Birçoğumuz yemek yaparken patlıcan saplarını çöpe atıyoruz ancak patlıcan sapları da en az gövdesi kadar faydalı. Peki patlıcan sapının faydaları nelerdir?

03.11.2020 09:11 - Son Güncelleme: 03.11.2020 09:11
Patlıcan sapını sakın çöpe atmayın! Şifa deposu çıktı, patlıcan sapının suyunu içerseniz...

Çoğu kişi tarafından bilinmediği için hiç kullanılmadan kesilip çöpe atılan patlıcan sapının bilinmeyen çok önemli faydaları var.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Patlıcan sapını sakın çöpe atmayın! Şifa deposu çıktı, patlıcan sapının suyunu içerseniz...

İçerdiği zengin vitamin ve mineraller sayesinde hastalıklara karşı bize yardımcı olur.

Patlıcan sapını sakın çöpe atmayın! Şifa deposu çıktı, patlıcan sapının suyunu içerseniz...

A, B1, B2 ve C vitaminlerini içeren patlıcan sapı; hemoroid, cilt ve saç sağılığı gibi sorunlarımızı giderir, hatta bağışıklık sistemimizin de güçlenmesini sağlar.

Patlıcan sapını sakın çöpe atmayın! Şifa deposu çıktı, patlıcan sapının suyunu içerseniz...

A ve B1 vitaminleri sayesinde göz sağlığına katkıda bulunan patlıcan sapı, sahip olduğu lifli yapı sayesinde sindirim sistemimizin düzenli çalışmasına destek olur.

Patlıcan sapını sakın çöpe atmayın! Şifa deposu çıktı, patlıcan sapının suyunu içerseniz...

C vitamini ile cilde parlaklık verir ve solunum yolu hastalıklarına karşı korur. Sahip olduğu doğal nikotin ile sigarayı bırakmak isteyen kişilere kolaylık sağlar.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Hepimiz yanlış biliyormuşuz! Bu besinleri uyumadan önce sakın tüketmeyin çünkü...
Hepimiz yanlış biliyormuşuz! Bu besinleri uyumadan önce sakın tüketmeyin çünkü...