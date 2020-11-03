Haberler Galeri Sağlık Patlıcan sapını sakın çöpe atmayın! Şifa deposu çıktı, patlıcan sapının suyunu içerseniz...

Patlıcan sapını sakın çöpe atmayın! Şifa deposu çıktı, patlıcan sapının suyunu içerseniz...

Besinler, içerdikleri vitamin ve mineraller sayesinde vücudumuza sağlık yararlar. Sağlıklı bir yaşamın vazgeçilmez unsuru olan besinlerin ufak ayrıntıları ise bambaşka bir faydanın konusu. Faydalarını bildiğimiz ve sık sık sofralarımızda kendisine yer bulan patlıcanın sapının da aynı şekilde faydalı olduğunu söylesek. Birçoğumuz yemek yaparken patlıcan saplarını çöpe atıyoruz ancak patlıcan sapları da en az gövdesi kadar faydalı. Peki patlıcan sapının faydaları nelerdir?

03.11.2020 09:11 - Son Güncelleme: 03.11.2020 09:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





