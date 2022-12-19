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Haberler Sağlık Özellikle çocuklarda hastalığı şıp diye kesiyor! Ayağınızın altına sürüp bir gece uyuyun! Öksürükten, gripten eser kalmayacak!

Özellikle çocuklarda hastalığı şıp diye kesiyor! Ayağınızın altına sürüp bir gece uyuyun! Öksürükten, gripten eser kalmayacak!

Gece yatmadan önce ayağınıza süreceğiniz bu tarif mucize etkisi yaratacak! Alternatif tıp, yıllardır hayatımızda olan ve birçok hastalığa şifa bulmamıza yardım eden bir aracı. Son yıllarda, teknoloji sayesinde bilim oldukça ilerledi. Özellikle çocuklarda oldukça işe yarayan bu yöntem giderek popülerliğini arttırmaya devam ediyor. İşte detaylar...

takvim.com.tr
19.12.2022 21:56 - Son Güncelleme: 19.12.2022 21:56
Özellikle çocuklarda hastalığı şıp diye kesiyor! Ayağınızın altına sürüp bir gece uyuyun! Öksürükten, gripten eser kalmayacak!

Alternatif tıp, yıllardır hayatımızda olan ve birçok hastalığa şifa bulmamıza yardım eden bir aracı. Son yıllarda, teknoloji sayesinde bilim oldukça ilerledi. Binbir hastalığa çözümler bulunmaya ve ilaçları yapılmaya başlandı. Ancak doğal yöntemlerin başarısı geri plana atılmadı. Hala daha doğal yolları kullanan ve bu yollar sayesinde çeşitli sorunlarından kurtulmaya çalışanlar var. Bu doğal yöntemlerden birisi de sarımsak - zeytinyağı kürü.. Bu kürü gece yatmadan önce ayaklarınıza sürmeniz gerekiyor.

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Özellikle çocuklarda hastalığı şıp diye kesiyor! Ayağınızın altına sürüp bir gece uyuyun! Öksürükten, gripten eser kalmayacak!

Ancak bu kürün detaylarına gelmeden önce, zeytinyağının faydalarına kısacık göz atmamız gerekiyor. Mutfaklarımızdan ve yemeklerimizden eksik etmediğimiz zeytinyağı, doğanın bize sunduğu en güzel mucizelerden biri.

Özellikle çocuklarda hastalığı şıp diye kesiyor! Ayağınızın altına sürüp bir gece uyuyun! Öksürükten, gripten eser kalmayacak!

Tam bir kalp dostu olan zeytinyağı, kalp hastalıklarına dair sağlık sorunlarının giderilmesine yardımcı oluyor. Kansere yakalanma riskini en aza indiriyor ve bu hastalıkla mücadele edenlere destek oluyor.

Özellikle çocuklarda hastalığı şıp diye kesiyor! Ayağınızın altına sürüp bir gece uyuyun! Öksürükten, gripten eser kalmayacak!

Karaciğeri temizleyen zeytinyağı, toksinlerin atılmasına da katkı sağlıyor. Zararlı toksinlerden arınan vücut, daha iyi çalışıyor.

Özellikle çocuklarda hastalığı şıp diye kesiyor! Ayağınızın altına sürüp bir gece uyuyun! Öksürükten, gripten eser kalmayacak!

Yukarıda yer alan faydalara ekledikçe ekleme yapabiliriz çünkü zeytinyağı, tam bir mucize.. Faydaları saymakla tükenmeyen zeytinyağı, diğer bir faydalı ürün olan sarımsakla birleşiyor.

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