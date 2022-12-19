Özellikle çocuklarda hastalığı şıp diye kesiyor! Ayağınızın altına sürüp bir gece uyuyun! Öksürükten, gripten eser kalmayacak!

Alternatif tıp, yıllardır hayatımızda olan ve birçok hastalığa şifa bulmamıza yardım eden bir aracı. Son yıllarda, teknoloji sayesinde bilim oldukça ilerledi. Binbir hastalığa çözümler bulunmaya ve ilaçları yapılmaya başlandı. Ancak doğal yöntemlerin başarısı geri plana atılmadı. Hala daha doğal yolları kullanan ve bu yollar sayesinde çeşitli sorunlarından kurtulmaya çalışanlar var. Bu doğal yöntemlerden birisi de sarımsak - zeytinyağı kürü.. Bu kürü gece yatmadan önce ayaklarınıza sürmeniz gerekiyor.