Ne yiyin ne de yedirin! Hepimiz sağlıklı sanıyoruz ama... Vücudu yiyip bitiriyor
Lezzeti nedeniyle asla vazgeçmek istemeyeceğimiz pek çok besin, sağlıksız besinler listesinde yer alıyor olabilir. Uzun araştırmalar sonucunda açıklanan bilgiye göre dünyada ve günlük hayatta sıklıkla tükettiğimiz besinlerin vücudumuza zararları ortaya çıktı. İşte özellikle çocuklarınıza yedirmemeniz gereken sağlıksız besinler
Tavuk nugget: Nugget'ı ısırdığınızda eğer lif lif ayrılıyorsa bir nebze şanslısınız demektedir. Çünkü göğüsten yapılmış olma ihtimali var. Fakat genellikle; tavuğun hangi kısımları ve içerisine ne katıldığı belli olmayan yumuşak bir püreden oluşur. Bir de üstüne üstlük genetiği ile oynanıp hiç yanmadan saatlerce içerişinde kızartma yapılabilen yağda pişmesi sağlıksız olmasının üstüne tuz biber olmaktadır.
Hamburger: Küçük, büyük herkesin severek tükettiği hamburgerler, obezitenin en büyük nedenlerinden biridir. Yanında tüketilen kola ve patates kızartması da bunu tetiklemektedir. Hamburger köftelerinin içerisindeki etlerin uzun süre sağlam kalması için koruyucu bir takım zararlı maddeler kullanılmaktadır. Bu nedenle hamburgerler, insan sağlığı için tehlikelidir.
Patates kızartması: Patates kızartmaları, yüksek sıcaklıktaki yağlarda kızardığı için içerisinde "akrilamid" adı verilen bir madde oluşuyor. Bu madde çok uzun sürelerde tüketildiğinde çok önemli zararları bulunuyor. Özellikle, gelişim çağındaki çocukların ve hamilelerin patates kızartmasını az tüketmesinde fayda vardır. Ayrıca, patates kızartmasının glisemik indeksi yüksektir ve kızartıldığı bayat yağlar itibariyle, uzak durmamız gereken yiyecekler arasında yerini almaktadır.