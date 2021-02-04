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Meğer hepimiz yanlış biliyormuşuz! Soğan ve sarımsağı asla böyle yemeyin, çünkü...

Kahvaltıların vazgeçilmezi domates salatalık ile peynir ekmeğin birlikte tüketilmemesi gerektiğini söylesek. Veya yaz aylarında bayılarak yediğiniz karpuz ve peynirin. Doğadaki şifa kaynağı olarak bilinen soğan ve sarımsağın bilinenin aksine birbirlerinin düşmanı olduğunu. Uzmanlara göre bazı gıda eşleşmeleri oldukça tehlikeli ve bunların bir çoğu bayılarak yediklerimiz. İşte asla birlikte tüketmememiz gereken o besinler.

04.02.2021 08:45 - Son Güncelleme: 04.02.2021 08:45
Meğer hepimiz yanlış biliyormuşuz! Soğan ve sarımsağı asla böyle yemeyin, çünkü...

Yiyecekleri bir araya getirirken önceliğimiz her zaman damak zevki oluyor. Birlikte yemekten hoşlandığımız şeyleri bazen çocukluktan gelen alışkanlıklarımız, bazen de içinde bulunduğumuz toplumun kültürü belirliyor. Fasulye ve pirinç dünyanın birçok yerinde bir arada tüketilebilen bir ikiliyken, bazı ikililer sadece o topluma özgü olabiliyor. Bu düzenlemeyi sadece lezzete bakarak yapmak doğru mu peki?

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Meğer hepimiz yanlış biliyormuşuz! Soğan ve sarımsağı asla böyle yemeyin, çünkü...

Ayurveda'ya göre hayır. Ayurveda geçmişi çok eski zamanlara dayanan bir bütünsel sağlık pratiği. Ayurveda anlayışında yiyecekler tatlarına, ısıtma ya da soğutma enerjilerine ve sindirim sonrası etkilerine göre sınıflandırılıyor. Bu sınıflandırma üzerinden bazı yiyeceklerin bir arada tüketilmesinin insanın ruh ve beden sağlığına zararlı olduğu öngörülüyor.

Meğer hepimiz yanlış biliyormuşuz! Soğan ve sarımsağı asla böyle yemeyin, çünkü...

Peki o yiyecekler ne? İşte vazgeçilmez olan ama asla yan yana gelmemesi gereken o besinler.

Meğer hepimiz yanlış biliyormuşuz! Soğan ve sarımsağı asla böyle yemeyin, çünkü...

Domates ve salatalık zararlı ikililer arasında ilk sıralarda yer alıyor. Özellikle yaz aylarında salatalarımızın vazgeçilmezlerinden olan domates ve salatalık bir arada tüketildiklerinde negatif etki yapıyor. Portakaldan bile fazla C vitaminine sahip olan domateslerin yanına salatalıktaki özel bir enzim eklendiğinde hem C vitamini emilimi azalıyor hem de sindirim sistemi üzerinde baskı oluşuyor.

Meğer hepimiz yanlış biliyormuşuz! Soğan ve sarımsağı asla böyle yemeyin, çünkü...

Domatesin genel olarak birçok şeyle bir araya getirilmesi zararlı. Örneğin domatesle peynir ya da ekmek ya da simit gibi hamur işleri de yememek gerekiyor. Çünkü domatesin içinde bulunan asitler nişastanın enzimlerini zayıflatırken peynirin içindeki sütün de kesilmesine neden oluyor.