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Maske, dezenfektan değil işte koronaya karşı en güçlü savaşçılar! Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler nelerdir?

Havaların giderek soğuduğu kış aylarına merhaba dediğim şu günlerde bir yandan koronavirüsle bir yanda da grip, üst solunum yolları gibi hastalıklarla mücadele ediyoruz. Koronavirüs diğer tüm virüsler gibi özellikle bağışıklık sistemi zayıf olanları ve kronik hastalığı bulunanları çok daha fazla etkiliyor. Bu nedenle bağışıklık sistemini sıkı tutmakta fayda var. Bunun için de doğal destekçi besinlerden faydalanmak gerekiyor. Bakteri ve virüslere karşı bağışıklık sistemimizi güçlü tutmamıza katkı sağlayan 14 besinleri listeledik.

28.10.2020 11:11 - Son Güncelleme: 28.10.2020 11:11
Maske, dezenfektan değil işte koronaya karşı en güçlü savaşçılar! Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler nelerdir?

"Çinko, selenyum, demir, bakır, folik asit ve A, B6, C, D ile E vitamini; sağlıklı hücreleri korumak için bir antioksidan olarak çalışmak, bağışıklık hücrelerinin büyümesini ve aktivitesini desteklemek ve antikor üretmek gibi işlevlerle bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı oluyorlar.

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Maske, dezenfektan değil işte koronaya karşı en güçlü savaşçılar! Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler nelerdir?

Yapılan çalışmalar bu vitamin ile minerallerin eksikliğinin bağışıklık tepkilerini olumsuz yönde etkileyeceğini ortaya koyuyor. Dolayısıyla çeşitli ve yeterli miktarda besin tüketmek, bağışıklık hücreleri de dahil olmak üzere tüm hücrelerin sağlığı ve işlevi için çok önemli. Ancak bazı besinler var ki içerdikleri zengin vitamin ve minerallerle kilit bir role sahipler.

Maske, dezenfektan değil işte koronaya karşı en güçlü savaşçılar! Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler nelerdir?

PORTAKAL
C vitamininin bağışıklık sistemimizin gelişmesine yardımcı olduğunu artık hepimiz biliyoruz. C vitamininin, enfeksiyonlarla savaşmada önemli bir rol üstlenen beyaz kan hücrelerinin üretimini artırdığı düşünülüyor.

Maske, dezenfektan değil işte koronaya karşı en güçlü savaşçılar! Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler nelerdir?

Limon, mandalina, portakal ve greyfurt gibi neredeyse tüm narenciye meyvelerinin C vitamini açısından zengin besinler arasında yer alıyor. "Vücudunuz C vitamini üretmediği ve depolamadığı için bu vitamini içeren besinleri her gün düzenli olarak tüketmeniz çok önemli.

Maske, dezenfektan değil işte koronaya karşı en güçlü savaşçılar! Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler nelerdir?

KIRMIZI DOLMALIK BİBER
C vitamini denildiğinde aklımıza ilk olarak portakal geliyor. Oysa yapılan çalışmalara göre; salatası, turşusu, közlemesi ve dolmasıyla soframızda sıkça yer alan kırmızı dolmalık biber, portakaldan neredeyse 2 kat daha fazla C vitamini içeriyor.

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