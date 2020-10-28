Maske, dezenfektan değil işte koronaya karşı en güçlü savaşçılar! Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler nelerdir?
Havaların giderek soğuduğu kış aylarına merhaba dediğim şu günlerde bir yandan koronavirüsle bir yanda da grip, üst solunum yolları gibi hastalıklarla mücadele ediyoruz. Koronavirüs diğer tüm virüsler gibi özellikle bağışıklık sistemi zayıf olanları ve kronik hastalığı bulunanları çok daha fazla etkiliyor. Bu nedenle bağışıklık sistemini sıkı tutmakta fayda var. Bunun için de doğal destekçi besinlerden faydalanmak gerekiyor. Bakteri ve virüslere karşı bağışıklık sistemimizi güçlü tutmamıza katkı sağlayan 14 besinleri listeledik.
28.10.2020 11:11
- Son Güncelleme: 28.10.2020 11:11
Yapılan çalışmalar bu vitamin ile minerallerin eksikliğinin bağışıklık tepkilerini olumsuz yönde etkileyeceğini ortaya koyuyor. Dolayısıyla çeşitli ve yeterli miktarda besin tüketmek, bağışıklık hücreleri de dahil olmak üzere tüm hücrelerin sağlığı ve işlevi için çok önemli. Ancak bazı besinler var ki içerdikleri zengin vitamin ve minerallerle kilit bir role sahipler.
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