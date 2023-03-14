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Limonu yatmadan önce topuklarınıza sürün, olacaklara inanamayacaksınız! O sorunu kökten hallediyor!

Limonun sağlığa birçok yönden fayda sağladığı bilinmektedir. Ancak limonun birçok bilinmeyen faydası hala mevcuttur. Bu faydalardan biri de limonun ayak topuklarına sürülmesinin bize sağladığı yararlar.

14.03.2023 13:15 - Son Güncelleme: 14.03.2023 13:16
Limonu yatmadan önce topuklarınıza sürün, olacaklara inanamayacaksınız! O sorunu kökten hallediyor!

Bu yazıda sizlere neden uyumadan önce topuklarınıza limon sürmeniz gerektiğini anlatacağız. Kullanıldığında tüm sorunların nasıl çözüldüğünü göreceksiniz.

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Limonu yatmadan önce topuklarınıza sürün, olacaklara inanamayacaksınız! O sorunu kökten hallediyor!

Her gün milyonlarca kişi, belki de 3 öğün yemekte limon kullanarak farklı ihtiyaçlara yönelik tüketiyorlar. Limon, Rusya başta olmak üzere Ukrayna, Irak ve Suudi Arabistan'dan yoğun talep görüyor. Her şey 2 bin 500 yıl önce başladı ve limon, her derde deva olarak kullanılıyor.

Limonu yatmadan önce topuklarınıza sürün, olacaklara inanamayacaksınız! O sorunu kökten hallediyor!

Mersin, Türkiye'nin en büyük limon üreticisidir ve limonun tarımdaki omurgasıdır. Limonun ayak ve topuk bölgesindeki derideki emiş gücü oldukça yüksektir.

Limonu yatmadan önce topuklarınıza sürün, olacaklara inanamayacaksınız! O sorunu kökten hallediyor!

Bu nedenle, bu bölgeye sürülen her madde kolayca emilir. Limonda yüksek miktarda C vitamini bulunur. C vitamini, limonu ayak tabanlarınıza sürerek faydalanabileceğiniz bir bileşendir.

Limonu yatmadan önce topuklarınıza sürün, olacaklara inanamayacaksınız! O sorunu kökten hallediyor!

C vitamini sayesinde güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olursunuz. Güçlü bir bağışıklık sistemi, kış aylarında yakalanabileceğiniz soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklardan korunmanıza yardımcı olur.

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