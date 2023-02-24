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Limon ve aspirininiz olsun yeter! Canan Karatay büyük sırrı ifşa etti! Eczaneye gitmenize gerek kalmayacak..

Prof. Dr. Canan Karatay'ın limonlu su gerçeğine dair sözleri de çok şaşırtacak. Büyük sır ortaya çıktı.Cildinizdeki problemlerin yanı sıra iç hastalıklarının da mucizevi çözümü limondan geçiyor. İlerleyen yaş ile birlikte ciltte çeşitli deformasyonların yanı sıra kırışıklıklar da meydana geliyor. Hazırlayacağınız bu doğal kür ise düzenli uygulandığında sizi 10 yaş daha genç göstermeye yardımcı olacak. İşte limon ve aspirinin faydaları...

takvim.com.tr
24.02.2023 16:06 - Son Güncelleme: 24.02.2023 16:06
Limon ve aspirininiz olsun yeter! Canan Karatay büyük sırrı ifşa etti! Eczaneye gitmenize gerek kalmayacak..

Canan Karatay mucize formülü açıkladı. Aspirin ve limon suyu birleşince cilt için harika bir ikili haline geliyor ve cildinizi tazeleyip iyileştiriyorlar. Ayrıca birçok hastalığa da iyi gelen limon ve aspirin faydalarını sizler için derledik. İşte detaylar...

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Limon ve aspirininiz olsun yeter! Canan Karatay büyük sırrı ifşa etti! Eczaneye gitmenize gerek kalmayacak..

Limonlu su, bağırsakların aktif çalışmasına yardımcı olarak sindirimi kolaylaştırır ve düzenli tüketildiğinde yağ yakma özelliği gösterir.

Limon ve aspirininiz olsun yeter! Canan Karatay büyük sırrı ifşa etti! Eczaneye gitmenize gerek kalmayacak..

Canan Karatay, devamlı limonlu su içmenin sağlık açısından çok faydalı olduğunu söyledi.

Limon ve aspirininiz olsun yeter! Canan Karatay büyük sırrı ifşa etti! Eczaneye gitmenize gerek kalmayacak..

Bağırsakların aktif bir şekilde çalışmasına yardımcı olarak sindirimi rahatlatan limonlu su detoksu, düzenli tüketildiğinde yağları yakıyor. Gün içerisinde tuvalete sık çıkamayan kimselerin sabah aç karna tüketmeleri ile direkt olarak tuvalete çıkabileceği limonlu su karışımı ile kilo vermek için vücutta biriken ödemler idrar yoluyla dışarı atılıyor.

Limon ve aspirininiz olsun yeter! Canan Karatay büyük sırrı ifşa etti! Eczaneye gitmenize gerek kalmayacak..

LİMONLU SUYUN FAYDALARI

- Limonlu su, karaciğerin en sevdiği karışımların başında gelir.

- Karaciğeri toksinlerden temizlemeye yarayan limonlu su, bağışıklığı kuvvetlendirir.

-Metabolizma ve sindirim probleminin önüne geçer.

- Pektin lifi içeriği ile iştah kontrolü de sağlar.

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