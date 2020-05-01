Klime tarihe mi karşıyor? Bilim Kurulu üyesi Tevfik Özlü uyardı: Bu yaz klima değil camları açın
Çin'in Vuhan kentinde başlayan koronavirüs salgını, tüm dünyada hızla yayıldı. Uzmanlar sıklıkla koronavirüs için uyarılar yapıyor, evde kalmanın ve kendini izole etmenin kritik önem taşıdığı anlatılıyor. Diğer bir yandan yaz kapıda, hava sıcaklıkları yükseliyor. İşte bu noktada Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü uyarıyor: Bu yaz klima değil camları açın...
Eğer sıcağa dayanamıyorsanız, evinizde veya kişisel aracınızda klima kullanabilirsiniz. Klimanın kendisinin bir zararı yok ancak bulunduğunuz ortamda, araçta virüsü saçan, bulaştıran birisi varsa (çünkü bu olasılık hep var bundan sonra), klimalar o kişinin bulaştırma özelliğini artırabilir. Çünkü fanlı klimalar kullanılıyor. Yani rüzgarla hava damlacıklarının size çarpması daha kolay olur. Konuşmayla, hapşırmayla havaya saçılan partiküller pozitif basınç nedeniyle size daha çabuk ulaşabilir
DOĞAL HAVALANDIRMA DAHA DOĞRU
Klima çalışınca içerideki hava soğusun diye pencereler, kapılar kapatılıyor. Bu yüzden de sürekli içeride aynı hava devridaim oluyor. Bulaşma açısından çok uygunsuz. Çünkü biz içerideki virüs yoğunluğunu azaltmak istiyoruz; kapıyı, pencereyi açmalıyız ki karşılıklı sürekli hava değişimi olsun, virüs yükü ve bulaşma azalsın. Virüsle karşılaşmak kadar, virüsün yoğunluğu, yükü de önemli.