Kendini seven bunları yesin, ömre ömür katıyor! İşte kalbe iyi gelen besinler

Bu nedenle kalp damar hastalıklarında çözüme ulaşmak için ilk ve en önemli basamak beslenme düzeninizi düzeltmek ve kaliteli bir yaşam şekline geçmek olacaktır. Peki, kalp sağlığı için neler tüketilmeli, hangi besinlerden uzak durulmalı? İşte çok önemli bilgiler…