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Kahvaltıda bunu yiyen akşama bir şey istemeyecek! Açlıktan gözüm dönüyor diyene müjde! 7 kilo yağ yakıyor...

Genellikle zayıflamak isteyen herkes daha az beslenmesi be öğün atlaması gerektiğini düşünür. Bu sebeple uyandığında kahvaltıyı geçiştirirler. Ancak güne kahvaltı yaparak başlamadığınızda metabolizma hızınızın yavaşlamasına sebep olursunuz. Bu besinleri kahvaltıda tüketirseniz hem akşam acıkmayacaksınız hem de yağ yakacaksınız. İşte o mucize besin...

takvim.com.tr
31.01.2023 17:46 - Son Güncelleme: 31.01.2023 17:46
Kahvaltıda bunu yiyen akşama bir şey istemeyecek! Açlıktan gözüm dönüyor diyene müjde! 7 kilo yağ yakıyor...

Kahvaltı günün en önemli öğünlerinden biridir ve diyet yaparken dahi kahvaltınızı mutlaka uyandıktan 1 saat sonra yapmanız gerekir. İşte sizi gün boyu tok tutacak besinler...

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Kahvaltıda bunu yiyen akşama bir şey istemeyecek! Açlıktan gözüm dönüyor diyene müjde! 7 kilo yağ yakıyor...

1- YUMURTA

Yumurtanın vücuda faydaları saymakla bitmez. Yumurta düşük karbonhidratlı yiyecekler arasında yer aldığı için kilo aldırmaz. Sabahları 1 adet haşlanmış yumurta yediğinizde gün boyu tok kalmanızı sağlayabilirsiniz.

Kahvaltıda bunu yiyen akşama bir şey istemeyecek! Açlıktan gözüm dönüyor diyene müjde! 7 kilo yağ yakıyor...

Her gün 1 adet yumurta yemek açlık krizlerini engeller. Sabahları kahvaltıda haşlayarak pişirdiğiniz yumurta içerisinde herhangi bir katkı maddesi bulundurmayacağı için diyette tüketilebilir.

Kahvaltıda bunu yiyen akşama bir şey istemeyecek! Açlıktan gözüm dönüyor diyene müjde! 7 kilo yağ yakıyor...

2- YULAF

Yulaf lifli yapısı sayesinde kan şekerini dengede tutar. Karında oluşan açlık hissini yatıştıran ve uzun süreli tokluk hissettiren yulaf ezmesi günlük alınması gereken protein, vitamin, mineral ve liflerin alınmasını sağlar ve sağlıklı kilo vermesine yardımcı olur.

Kahvaltıda bunu yiyen akşama bir şey istemeyecek! Açlıktan gözüm dönüyor diyene müjde! 7 kilo yağ yakıyor...

Yulaf sinirim sistemini kolaylaştırır ve kabızlık sorununu engeller. Yulaf bu sebeple kilo vermeyi kolaylaştırır. Yulafı kahvaltıda tüketebilirsiniz.

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