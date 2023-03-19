Japon diyetisyenlerin uzun ömür reçetesi çıktı! 80,90,100,110 yaşa bu sayede ulaşıyorlarmış! Her lokması ilaç gibi geliyor...

Japonların daha uzun ve daha sağlıklı yaşamalarının birçok nedeni var. Japonya yaklaşık 20 yıldır en yüksek yaşam ömrüne sahip ülkedir. Çoğumuz zarif bir şekilde yaşlanmak ve iyi arkadaşlar, aile ve bolca aktivite ile dolu uzun, sağlıklı bir hayat yaşamak isteriz. Şubat 2020'de Guinness Dünya Rekorları'na göre, gülümsemeye inanan, tatlıya düşkün bir Japon, 112 yıl ve 344 günle dünyanın en yaşlı erkeği oldu.Japon Nippon Times gazetesine göre , 2019 yılında Japonya'da ortalama yaşam süresi kadınlarda 87,45, erkeklerde 81,41 yıl oldu. 2019'daki en son Dünya Sağlık Örgütü raporu, Japonya'nın doğumda ortalama yaşam süresini 83,7 yıl olarak ortaya koyuyor. Peki, Japonlar bizden farklı ne yapıyor? İşte detaylar...