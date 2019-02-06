İlaçlardan kurtulun! İşte baş ağrısı için 10 doğal çözüm!
Günlük yaşantımızda da olumsuz etkileyen baş ağrısı, kimi zaman çok şiddetli kimi zaman ise daha hafif olabiliyor. İlaç almak yerine baş ağrısını geçirecek doğal çözümler bulmak sağlık için de çok daha iyidir. İşte baş ağrısına iyi gelen doğal yollar…
06.02.2019 19:30
- Son Güncelleme: 06.02.2019 19:33
Kronikleşen baş ağrıları için mutlaka doktor muayenesi olunması gerekir. Normal baş ağrılarını ise ilaçsız da geçirmek mümkündür. Peki baş ağrısından nasıl kurtulunur? Sık sık baş ağrısı yaşayanlar ne yapmalılar?
LAVANTA
Sakinleştirici ve mutluluk verici etkisiyle bilinen lavanta baş ağrısı için oldukça etkilidir. Lavanta kokusu baş ağrısı ve migren belirtilerini en aza indirir. Özellikle stres kaynaklı baş ağrıları için bir bardak suya lavanta yağı damlatarak bu karışımı koklamak iyi gelecektir.
NANE- LİMON
Ferahlatan ve gerginliği alan özelliğiyle dikkat çeken nane-limon karışımı hazırlayın. Temiz bir bezi bu suda ıslatın, sıktıktan sonra alnınıza koyun ve bekletin. Bu işlemi sık sık tekrarlayabilirsiniz. Diğer bir öneri ise nane yağını koklamak olacaktır.
ZENCEFİL
Ağrı kesici özelliği bulunan zencefil tercih edilecekler arasındadır. Özellikle zencefil çayı tüketmek baş ağrısını oldukça hafifletecektir. Zencefilin vücut üzerinde de çok faydalı ve olumlu etkileri bulunduğu unutulmamalıdır.
SICAK SU VE BUZ TORBASI
Evet yanlış duymadınız ikisi bir arada, hem sıcak su hem de buz torbası. Ensenize buz torbasını koyarken ayaklarınıza sıcak su torbasını yerleştirmeniz ağrınızı hafifletir. Sebebi ise vücudun kan akışının değişerek damarların rahatlamasıdır.