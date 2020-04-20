Haberler Galeri Sağlık İbn-i Sina bin yıl önce önermişti! Eğer birlikte alınırsa cinsel güce güç katıyor

İbn-i Sina bin yıl önce önermişti! Eğer birlikte alınırsa cinsel güce güç katıyor

Batılı kaynakların "Hâkim-i Tıb", diğer bir deyişle "Hekimlerin Piri ve Hükümdarı" olarak nitelendirdikleri İbn-i Sina'nın bin yıl önce kaleme aldığı Küçük Tıp Kanunu kitabında her derde deva reçeteler var. İşte İbn-i Sina'nın tavsiye ettiği 20 şifalı besin... İbn-i Sina'nın tam adı Ebu Ali el-Hüseyin ibni Abdullah ibn-i Sina el-Belhi'dir. Samanoğulları sarayı maliye kâtiplerinden ve saygın bir bilim adamı Abdullah Bin Sina'nın oğlu olan İbn-i Sina, Batı'da "Avicenna" adıyla tanınır. İşte Fikriyat'ın derlemesine göre batılı kaynakların "Hakim-i Tıb" diğer bir deyişle "Hekimlerin Piri ve Hükümdarı" olarak nitelendirdikleri İbn-i Sina'nın, El-Kanun fi't-Tıb kitabında yer alan bilgilerle çeşitli rahatsızlıkların reçeteleri.

20.04.2020 09:21 - Son Güncelleme: 20.04.2020 09:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





