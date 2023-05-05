İbn-i Sina asırlar öncesinden uyardı! Dayanılmaz ağrıların çözümü bu besinde... Bir gecede kökünü kazıyor

Kuyruk yağı, birçok sağlık sorununda doğal bir çözüm olarak kullanılıyor. İbn-i Sina da yazdığı kitaplarda kuyruk yağının faydalarından bahsederek, özellikle kas ve kemik gelişiminde önemli bir role sahip olduğunu belirtiyor. Kuyruk yağı, İslam dünyasının önemli alimleri arasında yer alan İbn-i Sina'nın doğal tedavi önerileri arasında yer alıyor. Yüzyıllardır sağlık sorunlarına çözüm bulmak isteyen insanların başvurduğu doğal bir çözüm olarak biliniyor. Peki, kuyruk yağı ne işe yarar? İşte kuyruk yağının faydaları: