İbn-i Sina asırlar öncesinden uyardı! Dayanılmaz ağrıların çözümü bu besinde... Bir gecede kökünü kazıyor
İslam dünyasının saygın alimleri arasında yer alan İbn-i Sina'nın tarifleri ve önerileri yüzyıllardır büyük ilgi görüyor. İbn-i Sina, yazdığı kitaplarda doğal gıdaların hastalıklar için şifa kaynağı olduğunu vurgulayarak birçok sağlık sorununa çözüm önerileri sunuyor. Özellikle dayanılmaz diz ağrılarına karşı önerdiği doğal ağrı kesici besinler, günümüzde hala yaygın bir şekilde kullanılıyor. İşte İbn-i Sina'nın önerdiği doğal ağrı kesici besinlerden biri olan kuyruk yağı ve koyun yününün faydaları.
05.05.2023 16:45 - Son Güncelleme: 05.05.2023 16:45
Kuyruk yağı, birçok sağlık sorununda doğal bir çözüm olarak kullanılıyor. İbn-i Sina da yazdığı kitaplarda kuyruk yağının faydalarından bahsederek, özellikle kas ve kemik gelişiminde önemli bir role sahip olduğunu belirtiyor. Kuyruk yağı, İslam dünyasının önemli alimleri arasında yer alan İbn-i Sina'nın doğal tedavi önerileri arasında yer alıyor. Yüzyıllardır sağlık sorunlarına çözüm bulmak isteyen insanların başvurduğu doğal bir çözüm olarak biliniyor. Peki, kuyruk yağı ne işe yarar? İşte kuyruk yağının faydaları: