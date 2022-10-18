Her yerim ısınıyor ama ayaklarım hep buz gibi diyorsanız sebebi belli! İşte 5 dakikada sıcacık ayakların formülü...

Ayak üşümesi sorunu özellikle kış aylarında birçok kişinin başına gelen durumlar arasında yer alıyor. El ayak üşümesinin yanında ciltte kolay morarma, çatlama, varis ve kılcal damar görümünde artış ile düşük tansiyondan biri yada bir kaçına sahipseniz mikrodolaşım bozukluğu sorununuz olabilir. Bu nedenle mutlaka alanında uzman bir doktora görünmeniz tavsiye ediliyor. İşte ayaklarınızı sıcacık yapacak o yöntemler...