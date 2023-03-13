Her lokması kalbe bıçak saplıyor! Kardiyologlar resmen haykırdı! "Bunu yiyeceğinize aç kalın..."

PATATES CİPSLERİNİ UNUTUN

Uzmanlar, patates cipsini ağzına bile sürmediğini, hatta evde bulundurmadığını özellikle vurguladı. Bunun sebebi ise; paketi bir kere açtığınızda ölçülü olarak yeme ihtimalinin oldukça düşük olması. Canınız çıtır çıtır bir şeyler atıştırıyorsa patlamış mısırın daha sağlıklı bir alternatif, hatta taze sebzeler olabileceğini söyledi.