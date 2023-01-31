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Haberler Sağlık Hepimizin evinde o var! Satış patlaması yaşamıştı! Uzmanlardan uyarı! Airfryer'in bu yönü sizi şoke edecek! Sağlığınız için...

Hepimizin evinde o var! Satış patlaması yaşamıştı! Uzmanlardan uyarı! Airfryer'in bu yönü sizi şoke edecek! Sağlığınız için...

Airfryer zararları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yiyecekleri çok az yağ kullanarak, hatta bazılarını da yağsız olarak kızartan ve bu nedenle sağlıklı pişirme alternatifleri arasında yer alan Airfryer dünyanın yanı sıra Türkiye'de de yoğun talep gördü. Satış patlaması yaşamasının ardından birçok kişinin evinde yer alan bu cihaz hakkında uzmanlardan uyarı yağdı. İşte Airfryer yararları ve zararları...

takvim.com.tr
31.01.2023 20:08 - Son Güncelleme: 31.01.2023 20:12
Hepimizin evinde o var! Satış patlaması yaşamıştı! Uzmanlardan uyarı! Airfryer’in bu yönü sizi şoke edecek! Sağlığınız için...

İlk kez 2010 yılında Berlin'deki bir fuarda görücüye çıkan Airfryer o dönem ilgi görmedi. Airfryer 2017 yılından itibaren yoğun talep görmeye başladı.

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Hepimizin evinde o var! Satış patlaması yaşamıştı! Uzmanlardan uyarı! Airfryer’in bu yönü sizi şoke edecek! Sağlığınız için...

Bu tarihten sonra da ikinci patlama pandemi döneminin başladığı 2020 yılı oldu. Amerika'da pandemi döneminde halkın yüzde 36'sının Airfryer aldığı ortaya çıktı.

Hepimizin evinde o var! Satış patlaması yaşamıştı! Uzmanlardan uyarı! Airfryer’in bu yönü sizi şoke edecek! Sağlığınız için...

Airfryer'ın dünyadan gördüğü son büyük talep ise bu yıl oldu. Yemek tarif ve tanıtım videoları sosyal medya platformlarında #airfryer etiketiyle paylaşıldı, satın almayı düşünen vatandaşlar çok sayıda marka arasından hangisinin daha iyi olduğunu ve neler pişirilebileceğini araştırmaya başladı.

Hepimizin evinde o var! Satış patlaması yaşamıştı! Uzmanlardan uyarı! Airfryer’in bu yönü sizi şoke edecek! Sağlığınız için...

NEDEN BU KADAR POPÜLER OLDU?

Airfryer'ın son dönemde bu kadar talep görmesinin sebebi büyük ölçüde zamandan tasarruf edilmesi ve yağ kullanılmadan ya da minimum seviyede kullanılarak sonucunda sağlıklı, az kalorili yiyecekler ile atıştırmalıklar ortaya çıkması.

Hepimizin evinde o var! Satış patlaması yaşamıştı! Uzmanlardan uyarı! Airfryer’in bu yönü sizi şoke edecek! Sağlığınız için...

NELER PİŞİRİLİYOR? YİYECEKLER KAÇ DAKİKADA PİŞİYOR?

Et yemekleri, tavuk, balık, ızgara, patates, kuru meyve, sebze kızartması, ayrıca ızgara yapılabilen tüm sebzeler airfryerda kızartılabiliyor.

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