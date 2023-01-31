Hepimizin evinde o var! Satış patlaması yaşamıştı! Uzmanlardan uyarı! Airfryer’in bu yönü sizi şoke edecek! Sağlığınız için...

NEDEN BU KADAR POPÜLER OLDU?

Airfryer'ın son dönemde bu kadar talep görmesinin sebebi büyük ölçüde zamandan tasarruf edilmesi ve yağ kullanılmadan ya da minimum seviyede kullanılarak sonucunda sağlıklı, az kalorili yiyecekler ile atıştırmalıklar ortaya çıkması.