Hepimiz sağlıklı sanıyoruz ama yavaş yavaş zehirleniyormuşuz! Her yediğinizde adım adım vücutta ilerliyor
Besinler içerdikleri vitamin, mineral gibi unsurlarla vücudumuza hem yarar hem de zarar sağlayabilir. Bazı sağlıklı sandığımız besinler zararlı olanlara örnektir. Özellikle toksin konusu önemli. Besinlerde bulunan toksinlere insan eliyle yapabileceğimiz bir şey olmadığı için tüketim miktar çok çok önemli. Peki hepimizin sağlıklı sandığı ancak içerisinde bolca toksin bulunduran besinlerin hangileri olduğunu biliyor musunuz? İşte yüksek miktarda toksin içeren ve uzak durmamız gereken besinler...
22.12.2020 09:32
- Son Güncelleme: 22.12.2020 09:32
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