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Hepimiz sağlıklı sanıyoruz ama yavaş yavaş zehirleniyormuşuz! Her yediğinizde adım adım vücutta ilerliyor

Besinler içerdikleri vitamin, mineral gibi unsurlarla vücudumuza hem yarar hem de zarar sağlayabilir. Bazı sağlıklı sandığımız besinler zararlı olanlara örnektir. Özellikle toksin konusu önemli. Besinlerde bulunan toksinlere insan eliyle yapabileceğimiz bir şey olmadığı için tüketim miktar çok çok önemli. Peki hepimizin sağlıklı sandığı ancak içerisinde bolca toksin bulunduran besinlerin hangileri olduğunu biliyor musunuz? İşte yüksek miktarda toksin içeren ve uzak durmamız gereken besinler...

22.12.2020 09:32 - Son Güncelleme: 22.12.2020 09:32
Hepimiz sağlıklı sanıyoruz ama yavaş yavaş zehirleniyormuşuz! Her yediğinizde adım adım vücutta ilerliyor

Besinler içerdikleri vitamin ve mineraller sayesinde vücudumuza sağlık yayarlar. Fakat bazı besinler var ki içerdikleri toksinler yüzünden sağlığımızı tehdit etmektedir. Besinlerde bulunan toksinlere bir şey yapamayacağınız için, en iyisi toksin miktarı az olan besinleri tüketmektir.

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Hepimiz sağlıklı sanıyoruz ama yavaş yavaş zehirleniyormuşuz! Her yediğinizde adım adım vücutta ilerliyor

Bazı besinlerde çok fazla zararlı maddenin bulunduğunu biliyor muydunuz? Sağlığımızla oynayacak kadar vücudumuzu tehdit eden yüksek miktarda toksin içeren besinler nelerdir? İşte yüksek miktarda toksin içeren ve uzak durmamız gereken besinler...

Hepimiz sağlıklı sanıyoruz ama yavaş yavaş zehirleniyormuşuz! Her yediğinizde adım adım vücutta ilerliyor

VÜCUTTA YÜKSEK MİKTARDA TOKSİN BULUNMASININ SONUÇLARI

Hepimiz sağlıklı sanıyoruz ama yavaş yavaş zehirleniyormuşuz! Her yediğinizde adım adım vücutta ilerliyor

Bağırsak florasında değişiklikler, bağışıklık sisteminde değişiklikler, ödem, uyku bozuklukları ve besinlerin vücut tarafından kolay emilememesi. İşte yüksek miktarda toksin içeren besinler...

Hepimiz sağlıklı sanıyoruz ama yavaş yavaş zehirleniyormuşuz! Her yediğinizde adım adım vücutta ilerliyor

ET

Et, içerdiği hormonlar ve clenbuterol ve benzopiren gibi maddeler nedeniyle toksin bakımından zengindir.

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