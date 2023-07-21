Haftada mutlaka bir porsiyon tüketin! DNA’yı tepeden tırnağa onarıyor! A-K-B vitamini de dahil ne ararsanız var

Bitkisel kaynakların sağlık açısından büyük önem taşıdığı uzun zamandır biliniyor. Fasulye, nohut gibi sıkça tükettiğimiz baklagillerin yanı sıra görece az tüketilen bir baklagil türü insan sağlığı üzerinde büyük etkiler sağlıyor. Özellikle DNA sentezi üzerinde bile etkili olan bu önemli besini düzenli olarak tüketmek bireylerin sağlığına olumlu katkılar sunuyor. hem de doğacak yeni nesiller üzerinde olumlu etkilere sahip olabilir. Özellikle DNA sentezi üzerindeki etkisi, gelecek nesillerin sağlığı açısından da büyük bir önem taşıyor.