Haftada mutlaka bir porsiyon tüketin! DNA'yı tepeden tırnağa onarıyor! A-K-B vitamini de dahil ne ararsanız var
Bitkisel kaynakların sağlık açısından büyük bir öneme sahip olduğu bilinen bir gerçek. Baklagiller arasında sıkça tükettiğimiz fasulye ve nohutun yanı sıra görece az bilinen ancak muazzam sağlık yararlarına sahip olan bir baklagil türü var: Börülce. Özellikle Akdeniz iklimine sahip bölgelerde yetişen börülce DNA sentezi üzerinde etkili olması ve sağlık üzerinde büyük etkilere sahip olması nedeniyle dikkat çekiyor.
Bitkisel kaynakların sağlık açısından büyük önem taşıdığı uzun zamandır biliniyor. Fasulye, nohut gibi sıkça tükettiğimiz baklagillerin yanı sıra görece az tüketilen bir baklagil türü insan sağlığı üzerinde büyük etkiler sağlıyor. Özellikle DNA sentezi üzerinde bile etkili olan bu önemli besini düzenli olarak tüketmek bireylerin sağlığına olumlu katkılar sunuyor. hem de doğacak yeni nesiller üzerinde olumlu etkilere sahip olabilir. Özellikle DNA sentezi üzerindeki etkisi, gelecek nesillerin sağlığı açısından da büyük bir önem taşıyor.
Börülce Türkiye, Yunanistan, İtalya, İspanya ve Orta Doğu'nun bazı bölgeleri başta olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerinde yetiştirilebilen bir sebzedir.
Aynı zamanda A vitamini, K vitamini, B vitaminleri, magnezyum, fosfor ve manganez gibi diğer vitamin ve mineralleri de içeren börülce, genel sağlık ve iyi bir beslenme için önemli katkılar sunar.