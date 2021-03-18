Günbegün beyninizi yiyor küçücük bırakıyor! Masum sandığınız o besinler psikolojinizi de altüst ediyor

Günlük hayatta tükettiğimiz birçok besin aslında sağlığınızı doğrudan tehdit ediyor! Güne kahveyle başlayıp oturarak çalışıyorsanız ve egzersiz yapmıyorsanız sağlığınızı korumak için en azından beslenme düzeninize dikkat etmeniz gerekiyor. Peki beyin sağlığını tehdit eden unsurlar neler? Hangi besinler beyin sağlığını tehdit ediyor? İşte ayrıntılar...

Son yıllarda beyin sağlığı ve beslenme ile ilgili değişen bilgiler oldu. Bir kişinin nörolojik hastalıklara yakalanmamak için kaçınması gereken şeyler artık çok netleşti. Örneğin; Karbonhidrat, doymuş yağ, margarin, şeker…