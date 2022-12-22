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Haberler Sağlık Grip, bademcik iltihabı, anksiyete, kas ağrısına bire bir! Derman olmadığı dert yok! Kaynatıp için ve mucizeye tanık olun...

Grip, bademcik iltihabı, anksiyete, kas ağrısına bire bir! Derman olmadığı dert yok! Kaynatıp için ve mucizeye tanık olun...

Kış aylarıyla birlikte grip salgınının artması, vatandaşları çeşitli bağışıklık güçlendiricilerin arayışına yöneltti. Fakat evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz bu bitki çayı her derdinize çare olacak. Bu mucizevi hatta mucize ötesi karışım, kış aylarında zayıflayan bağışıklık sistemimizi çelik gibi yapacak. İşte anksiyete karşıtı, gribi yok eden mucizevi bitki çayı tarifi...

takvim.com.tr
22.12.2022 17:57 - Son Güncelleme: 22.12.2022 17:57
Grip, bademcik iltihabı, anksiyete, kas ağrısına bire bir! Derman olmadığı dert yok! Kaynatıp için ve mucizeye tanık olun...

Tüm Anadolu'da en iyi bilinen doğal bir soğuk algınlığı ve grip ilacı olan ıhlamur çayı özellikle kışın çok sık gelişen öksürük probleminin tedavisinde kullanılıyor.

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Grip, bademcik iltihabı, anksiyete, kas ağrısına bire bir! Derman olmadığı dert yok! Kaynatıp için ve mucizeye tanık olun...

DERTLERİNİZİ UNUTTURACAK ŞİFALI IHLAMUR TARİFİ

💐Cam veya porselen bir demliğin içerisine ıhlamuru koyun.

💐Taze zencefilden küçük bir parça kesin ve yıkayın. Kabuklarını soyun, rendeleyin.

💐Üzerine kaynattığınız ve beş dakika kadar bekleyip soğuttuğunuz suyu dökün.

Grip, bademcik iltihabı, anksiyete, kas ağrısına bire bir! Derman olmadığı dert yok! Kaynatıp için ve mucizeye tanık olun...

💐Beş dakika sonra süzün ve üzerine bir tatlı kaşığı bal ekleyerek karıştırın.

💐Günde en fazla 2-3 bardak için. Afiyet olsun.

Grip, bademcik iltihabı, anksiyete, kas ağrısına bire bir! Derman olmadığı dert yok! Kaynatıp için ve mucizeye tanık olun...

ZIMBA GİBİ BAĞIŞIKLIK

E, C, B6 Vitaminleri içeren zencefil, diğer iki sağlıklı ürün ıhlamur ve bal ile birleştiğinde, bağışıklık sisteminizi güçlendirecek.

Grip, bademcik iltihabı, anksiyete, kas ağrısına bire bir! Derman olmadığı dert yok! Kaynatıp için ve mucizeye tanık olun...

SIFIR ENDİŞE + GÜZEL UYKU

Ayrıca bu karışım midenizi rahatlatarak, kaybettiğiniz vitaminleri geri almanızı sağlayacak. Uykusuzluk ve baş ağrısına iyi gelecek.

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