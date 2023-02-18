Göz, alın, boyun, ağız, el kırışıklıklarını ütü gibi düzlüyor! Tek bir formül sizi 10 yıl gençleştirecek! Sadece 3 gün deneyin ev farkı görün!
Vücudunuzdaki kırışıklıklardan şikayetçiyseniz bu formülü deneyin! Botoks yerine bu doğal formülü kullanarak 10 yıl gençleşmek mümkün! İnce çizgiler ve kırışıklıklar cildinizdeki en net yaşlanma belirtileridir. Cildiniz kırışmasını istemiyorsanız düzenli olarak cildinize nem depolamalı ve cilt bariyerini güçlendirmelisiniz. Cildi onaran ve hücreleri yenileyen doğal yağları bakım rutinine ekleyerek "yaşlanmaya dur" diyebilirsiniz. Peki, kırışıklıklara ne iyi gelir? İşte o formül...
18.02.2023 18:09 - Son Güncelleme: 18.02.2023 18:09
AVOKADO YAĞINI DÜZENLİ KULLANIN FARKI GÖRÜN
Avokado yağı, göz çevresindeki cildin nemini korur ve cildin daha pürüzsüz görünmesini sağlar. Ayrıca, avokado yağı, göz çevresindeki cildin elastikiyetini artırarak kaz ayağı kırışıklıklarının görünümünü azaltmaya yardımcı olabilir.