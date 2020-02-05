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Gece yiyip yiyip kilo almama hayali gerçek oluyor! İşte gece tüketilince şifa dağıtan besinler...

Kalorisiz yiyecek ne yazık ki yok... Dozunu kaçırdığımızda kilo alıyoruz ne yazık ki... Kilo aldırmayan yiyecekler nelerdir hepimiz merak ediyoruz. Diğer bir merağımız da geceleri yendiğinde kilo aldırmayacak besinler. Gece geç saatlerde çoğu zaman başlayan karın gurultularının önlenmesi için hem kilo aldırmayan hem de lezzetli bir şey arıyoruz hepimiz. Peki gece yendiğinde kilo aldırmayacak besinler hangileri? Birazdan göreceğiniz bu besinler hem gece kilo aldırmıyor hem de gece yendiğinde sayısız fayda sağlıyor. İşte gece tüketildiğinde vücudunuza sayısız fayda sağlayan besinler listesi...

05.02.2020 13:06 - Son Güncelleme: 05.02.2020 13:06
Gece yiyip yiyip kilo almama hayali gerçek oluyor! İşte gece tüketilince şifa dağıtan besinler...

Genellikle beslenme ve diyet uzmanları akşam belli bir saatten sonra yemek yeme alışkanlığının bırakılması gerektiğini söylerler. Ancak birazdan vereceğimiz yiyeceklerde tam tersi bir durum söz konusu olacak.

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Gece yiyip yiyip kilo almama hayali gerçek oluyor! İşte gece tüketilince şifa dağıtan besinler...

Ancak birazdan açıklayacağımız yiyecekler gece tüketildiğinde sağlığımıza çeşitli faydalar sağlıyor. Üstelik bu yiyecekler gece tükettiğinizde dümdüz bir karna sahip olmanıza yardımcı oluyor.

Gece yiyip yiyip kilo almama hayali gerçek oluyor! İşte gece tüketilince şifa dağıtan besinler...

KARPUZ

Karpuzlar içi lif ve su dolu en önemli besinlerden birisidir. Yatmadan önce karpuz yemek dümdüz bir karna sahip olmasının yanında, bu besin maddesi, vücudunuzda fazla miktarda bulunan sıvıların giderilmesi için gerekli olan bir mineraldir.

Gece yiyip yiyip kilo almama hayali gerçek oluyor! İşte gece tüketilince şifa dağıtan besinler...

Ayrıca karpuz, bağışıklık sisteminizle yakından ilgisi olan ve bunun yanı sıra iltihaplanma ile mücadele eden C vitamini bakımından zengin bir maddedir.

Gece yiyip yiyip kilo almama hayali gerçek oluyor! İşte gece tüketilince şifa dağıtan besinler...

DOMATES

Domatesi çoğu insan sever ve bir miktar protein ile bu gıdayı birleştirirseniz eğer sağlıklı bir akşam yemeği için muazzam bir seçenek elde etmiş olursunuz.

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