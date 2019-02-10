Fazla tüketildiğinde beyni hasta eden besinler!
Hangi metaller beynimizi olumsuz etkiliyor ve hastalıklara davetiye çıkarıyor? Kimler risk altında? Metalleri fark etmeden vücudumuza nasıl alıyoruz? Bu metaller beynimizde nasıl birikiyor? Hangi besinlerden demir, bakır ve çinko alıyoruz? Bu metaller nasıl "ölümcül" hale geliyor? Metallerden korunmanın bir yolu var mı? Hangi besinlerle bilişsel fonksiyonu artırabilirsiniz? İşte uzmanından kritik uyarılar...
10.02.2019 08:05
- Son Güncelleme: 10.02.2019 08:05
DEMİR
Yetişkinlerin günlük demir ihtiyacı 9 mg'dır. Vücutta kırmızı kan hücrelerine rengini veren, oksijen taşınmasını sağlayan ve gerçekte bir protein türü olan hemoglobin içinde yer alır. Hemoglobin düzeyi ile bilişsel işlev arasındaki ilişki ise önemli. Buna göre hemoglobin seviyesi yeterliyse kişi bilişsel testlerde iyi performans gösteriyor.
İşte yüksek miktarda demir bulunduran besinler!
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