Fare ve köpeklerden sonra şimdi de karınca! Kanser tespiti için mucize formül bulundu! Son derece verimli ve çok ucuz...

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Fransa'da yapılan bir araştırma, Formica Fusca türü karıncaların, insanlardaki kanserli hücreleri koklayarak bulabildiğini ortaya koydu.
03.04.2023 13:09 - Son Güncelleme: 03.04.2023 13:09
Araştırma, Paris Sorbonne Üniversitesi, Curie Enstitüsü, Fransa Ulusal Sağlık ve Tıp Araştırmaları Enstitüsü ve Fransa Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi tarafından gerçekleştirildi.
Bilim insanları, kanserli hücreleri sağlıklı hücrelerden ayırt edebilmesini sağlamak için Formica Fusca türü karıncaları birkaç dakika ödül sistemiyle eğitti.
Karıncalar İnsan Kanserli Hücrelerini Koklayarak Bulabilir
Fransa'da yapılan araştırmalar, Formica Fusca türü karıncaların insan kanserli hücrelerini koklayarak bulabileceğini ortaya koymaktadır.