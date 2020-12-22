Eskiler onun için 'yemezsen bile tarlasından geç' diyor! Kanı tertemiz yapıyor, faydası olmadığı dert yok
Havaların giderek soğuduğu kış aylarına merhaba dediğim şu günlerde bir yandan koronavirüsle bir yanda da grip, üst solunum yolları gibi hastalıklarla mücadele ediyoruz. Koronavirüs diğer tüm virüsler gibi özellikle bağışıklık sistemi zayıf olanları ve kronik hastalığı bulunanları çok daha fazla etkiliyor. Bu nedenle bağışıklık sistemini sıkı tutmakta fayda var. Bunun için de doğal destekçi besinlerden faydalanmak gerekiyor. Onlardan biri de siyah turp. Eskilerden kalma "turpu yemezsen bile tarlasından geç" sözü de bunun kanıtı niteliğinde. Siyah turp her nekadar görüntüsüyle pek ilgi çekmese de bünyesinde binbir şifa barındırıyor.
Halk arasında kara turp olarak da bilinen siyah turp, kandaki mikrobu temizlemekle kalmıyor, cilt problemlerine ve sindirim sorunlarına da iyi geliyor. Özellikle bal ile karıştırıldığında bronşite iyi geliyor ve öksürüğü kesiyor. Kanı temizleyen, birçok hastalığa şifa olan siyah turpun faydaları saymakla bitmiyor. Tam bir şifa kaynağı olan siyah turp birçok hastalığa kalkan oluyor. Cilt problemlerinden sindirim sistemi rahatsızlıklarına kadar pek çok faydası olan siyah turp bol bol tüketilmelidir. Peki, birçok faydası olan siyah turp nasıl tüketilmelidir? İşte ayrıntılar…
Bir yandan sağlığınızı arttırırken diğer taraftan da muhteşem görünmenizi sağlayacak doğal bir ürün mü arıyorsunuz? O zaman siyah turpu denemenizin vakti gelmiş de geçiyor. Bu kök sebzenin rengi her ne kadar iç açıcı olmasa da sunduğu şaşırtıcı faydaları öğrendikten sonra, sık sık tüketeceksiniz.
CİLT SAĞLIĞI İÇİN YARARLIDIR
Parlak ve sağlıklı bir cilt elde etmek için ihtiyacınız olan ilk şey, temiz bir iç sistemdir. Kanınız mikroplar ile dolu ise, cildinizin bunu açıkça yansıtmasına şaşırmamalısınız. Siyah turp, böyle bir durumda size fazlasıyla yardımcı olabilir.
CİLT LEKELERİNİ GİDERİR
Siyah turp bol miktarda doğal antioksidan ve cildimizin yaşlanmaya karşı mücadele edebilmesi için çok önemli olan C vitamini seviyesini içerir. Öte yandan bu antioksidan ve vitamin dışında, vücudumuzdaki oksidasyonu engelleyen son derece güçlü birkaç başka bileşiği daha bünyesinde barındırır. Bu nedenle, siyah turp suyunun düzenli tüketilmesi zararlı serbest radikallerden kurtulmamıza ve dolayısıyla daha genç bir cilde sahip olmanıza yardımcı olacaktır.
SOĞUK ALGINLIĞI VE ÖKSÜRÜĞÜ GİDERİR
Siyah turpun büyülü gücü aynı zamanda kronik soğuk algınlığı ve öksürük tedavisinde de etkilidir. Bunun için turpun suyunu sıkın biraz şeker ilave edip bekletin. Sabahları meyve suyu olarak tükettiğinizde solunum sistemi enfeksiyonları için mükemmel bir ilaç olduğunun farkına varacaksınız.