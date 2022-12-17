En çok hastalananlar onlarmış! Bu kan grubunda olanlar doğuştan şanslı! Kan grubu A Rh (+) olanlar meğer...

A KAN GRUBU

Uyumlu bir kişilik yapısına sahip olan bu kan grubundaki kişilerin karakteristik özellikleridir. Araştırmacı ve meraklı bir yapıları bulunur. Kalabalık ortamları severler ve bu ortamlarda söz sahibi olmayı başarırlar. Dış dünyada olup biten her şeye karşı az ya da çok ilgi duyarlar ve duyarlı olmaları ile katılımları da olmaktadır. Aşırı duyarlı olmaları nedeniyle tepki gösterirler ve çatışma yaşarlarsa içlerine kapanırlar. Çevrelerine dayanamama ya da yetersizlik baş gösterdiğinde acınacak hale düşerler ve zavallılaşırlar. En önemli özellikleri paylaşımcı olmalarıdır. Pek dışarı sıkıntılarını belli etmezler ve içlerine atarlar. Bu nedenle depresyon çok sık yaşarlar. Daha az grip olan bu grup diğer gruplara göre bu konuda avantajlıdır.