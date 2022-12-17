En çok hastalananlar onlarmış! Bu kan grubunda olanlar doğuştan şanslı! Kan grubu A Rh (+) olanlar meğer...
Kanın hyati öneminin yanında kan gruplarının her insan da kişilik özelliklerini de yansıtıyor.Ayrıca kan grubunuza göre hangi hastalığa yakalanacağınız ortaya çıkabilir. Bazı kan grupları hasta olmaya daha yatkınken bazıları çok daha şanslı olabiliyor. Her 100 kişiden 40 tanesi 0Rh(+), 7 tanesi 0Rh(-), 34 tanesi A Rh(+),6 tanesi A Rh(-), 8 tanesi B Rh (+), 1 tanesi B Rh(-), 3 tanesi AB Rh(+) ve 1 tanesi de AB Rh(-) olarak sıralanmaktadır. İşte kan grubunuza göre karakteriniz ve yakalanma ihtimaliniz olan hastalıklar...
0 KAN GRUBU
Özgüveni yüksek olan bu kan grubu sahibi kişiler; oldukça iyimser, cesur, dayanıklı ve güçlü karaktere sahiptirler. Bulundukları ortama uymakta üstlerine yoktur. Çabuk kaynaşırlar. Yaşama güzel yönlerden bakan ve zevk almasını bilen kişilerdir. Çok fazla takılmazlar ve hayatı ciddiye almazlar. Her türlü havaya uyarlar. İletişim özellikleri güçlüdür ve kolay arkadaşlık kurarlar. İlişkilerinde hep olumlu bir etki bırakmayı beceren yapıya sahiptirler. Amaçlarına ulaşmak onlar için çok kolaydır. Biraz politiktir desek yeridir. Pek sivri dilli değillerdir ve fazla önemsemezler. Başarmak ve lider olmak onlar için biçilmiş kaftandır. Sağlıklı bir bünyeleri vardır.
A KAN GRUBU
Uyumlu bir kişilik yapısına sahip olan bu kan grubundaki kişilerin karakteristik özellikleridir. Araştırmacı ve meraklı bir yapıları bulunur. Kalabalık ortamları severler ve bu ortamlarda söz sahibi olmayı başarırlar. Dış dünyada olup biten her şeye karşı az ya da çok ilgi duyarlar ve duyarlı olmaları ile katılımları da olmaktadır. Aşırı duyarlı olmaları nedeniyle tepki gösterirler ve çatışma yaşarlarsa içlerine kapanırlar. Çevrelerine dayanamama ya da yetersizlik baş gösterdiğinde acınacak hale düşerler ve zavallılaşırlar. En önemli özellikleri paylaşımcı olmalarıdır. Pek dışarı sıkıntılarını belli etmezler ve içlerine atarlar. Bu nedenle depresyon çok sık yaşarlar. Daha az grip olan bu grup diğer gruplara göre bu konuda avantajlıdır.
B KAN GRUBU
Düzenli yaşamayı pek beceremeyen, daha az kararlılık gösteren bir yapıya sahiptirler. Biyolojik olarak öteki kan guruplarına göre oldukça fazla duyarlı bir kişilik sergilerler. İradelerine sahiptirler; düzenli ve sistemli olmayı iyi bilirler. Egemen bir yaradılış özellikleri vardır ve yönetmek onlar için vardır. Kendi fikirleri önemlidir ve kimseden etkilenmezler. Empati yetenekleri gelişmiştir. Otoriter yapıları ile seçtikleri mesleklerde genelde askerlik, yöneticilik gibi işler yaparlar.
AB KAN GRUBU
Sinirli ve hassas A grubu ile dengeli B grubu karmasıdır. Bu yüzden karmaşık bir karaktere sahiptirler. Diğer üç grubun özelliklerinden biraz almıştır. Kararsız, kaprisli, tutarsız, disipline olmakta zorlanan bir kişilik yapıları vardır. Mantıklı düşünmeyi bilirler, çevreleri onlar için önemlidir ve sosyal olmayı severler. Ayrıntıya takılmazlar. İlginç ve en çekici kan grubudur. En yeni kan grubu olmaları özelliklerine de yansır. Dünya nüfusunda %5'lik kısmı oluştururlar.