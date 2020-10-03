Eğer bunu fazla tüketirseniz zeka geriliğine neden oluyor! Hepimiz zararsız sanıyoruz ama beyni tüketiyor
Besinler vücudumuzun hayatta kalması ve sağlıklı olması için vazgeçilmezimiz. İşte bu yüzden 'sağlık beslenme' dediğimiz çerçeve içerisinde tükettiklerimize dikkat etmeliyiz. Ancak bazı besinlerde bildiklerimiz gerçeklerden farklı olabilir mi? Meyan kökünün fazla tüketilmesi birçok sağlık problemine sebep oluyor. Meyan kökü içeren besinler tüketmek zeka geriliğine sebebiyet verebiliyor.
Birçok besin fazla tüketildiğinde faydadan çok zarar sağlıyor. Fazla tüketiminden kaçınmanız gereken besinlerin en önemlilerinden biri meyan kökü… Meyan kökünün fazla tüketilmesi birçok sağlık problemine sebep oluyor. Meyan kökü içeren besinler tüketmek zeka geriliğine sebebiyet verebiliyor. Peki meyan kökünün diğer zararları nelerdir? Meyan kökünü ne kadar tüketmek gerekir? İşte ayrıntılar…
Çok eskilerden beri Anadolu'da şerbeti yapılan, çay olarak tüketilen ve birçok gıda ürününe de katılan meyan köküne yönelik son yıllarda yapılan araştırmalar özellikle anne adaylarını yakından ilgilendiriyor.