Eğer bunu fazla tüketirseniz zeka geriliğine neden oluyor! Hepimiz zararsız sanıyoruz ama beyni tüketiyor

Birçok besin fazla tüketildiğinde faydadan çok zarar sağlıyor. Fazla tüketiminden kaçınmanız gereken besinlerin en önemlilerinden biri meyan kökü… Meyan kökünün fazla tüketilmesi birçok sağlık problemine sebep oluyor. Meyan kökü içeren besinler tüketmek zeka geriliğine sebebiyet verebiliyor. Peki meyan kökünün diğer zararları nelerdir? Meyan kökünü ne kadar tüketmek gerekir? İşte ayrıntılar…

Çok eskilerden beri Anadolu'da şerbeti yapılan, çay olarak tüketilen ve birçok gıda ürününe de katılan meyan köküne yönelik son yıllarda yapılan araştırmalar özellikle anne adaylarını yakından ilgilendiriyor.