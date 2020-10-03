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Eğer bunu fazla tüketirseniz zeka geriliğine neden oluyor! Hepimiz zararsız sanıyoruz ama beyni tüketiyor

Besinler vücudumuzun hayatta kalması ve sağlıklı olması için vazgeçilmezimiz. İşte bu yüzden 'sağlık beslenme' dediğimiz çerçeve içerisinde tükettiklerimize dikkat etmeliyiz. Ancak bazı besinlerde bildiklerimiz gerçeklerden farklı olabilir mi? Meyan kökünün fazla tüketilmesi birçok sağlık problemine sebep oluyor. Meyan kökü içeren besinler tüketmek zeka geriliğine sebebiyet verebiliyor.

03.10.2020 07:59 - Son Güncelleme: 03.10.2020 07:59
Eğer bunu fazla tüketirseniz zeka geriliğine neden oluyor! Hepimiz zararsız sanıyoruz ama beyni tüketiyor

Birçok besin fazla tüketildiğinde faydadan çok zarar sağlıyor. Fazla tüketiminden kaçınmanız gereken besinlerin en önemlilerinden biri meyan kökü… Meyan kökünün fazla tüketilmesi birçok sağlık problemine sebep oluyor. Meyan kökü içeren besinler tüketmek zeka geriliğine sebebiyet verebiliyor. Peki meyan kökünün diğer zararları nelerdir? Meyan kökünü ne kadar tüketmek gerekir? İşte ayrıntılar…

Çok eskilerden beri Anadolu'da şerbeti yapılan, çay olarak tüketilen ve birçok gıda ürününe de katılan meyan köküne yönelik son yıllarda yapılan araştırmalar özellikle anne adaylarını yakından ilgilendiriyor.

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Eğer bunu fazla tüketirseniz zeka geriliğine neden oluyor! Hepimiz zararsız sanıyoruz ama beyni tüketiyor

Yapılan araştırmalar yüksek tansiyonu, düşük potasyumu, kalp hastası olanların ve hamile kadınların meyan kökü tüketmemesi gerektiğini gösteriyor.

Eğer bunu fazla tüketirseniz zeka geriliğine neden oluyor! Hepimiz zararsız sanıyoruz ama beyni tüketiyor

Meyan kökünün hamile kadınlarda erken doğuma neden olabilir. Çok miktarda meyan kökü ve onu içeren ürünler yemek çocuğun zekasını geriletebilir.

Eğer bunu fazla tüketirseniz zeka geriliğine neden oluyor! Hepimiz zararsız sanıyoruz ama beyni tüketiyor

Meyan kökünün içerisindeki glisirizin anne karnındaki bebeğin beyin gelişimini de olumsuz etkiliyor. Ayrıca dikkat eksikliği de yapıyor.

Eğer bunu fazla tüketirseniz zeka geriliğine neden oluyor! Hepimiz zararsız sanıyoruz ama beyni tüketiyor

Meyan kökünün mide zarını koruduğunu, romatizmal hastalıklara ve ülsere karşı da iyi geliyor. Şerbetinin epilepsi hastalarında sakinleştirici etkisi de biliniyor.

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