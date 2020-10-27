Eğer 2 kaşıktan fazla yerseniz beyin fonksiyonlarını yavaşlatıyor! Ayrıca sağlıklı ama...
Yiyecekler, insan vücudunun devamlılığının sağlanması için olmazsa olmazlardandır. Kimi zaman lezzetleri, kimi zaman görünüşleri besinleri yememiz için adeta bizi tetikler. Ancak bazı gıdalar var ki, dışarıdan çok belli olmasa da dünyanın en tehlikeli yiyecekleri arasındadır. Bazıları ise aslında yoktur, mutasyona uğraşmıştır. Bazılarının fazlası halüsinasyonlara neden olabilir. İşte birçok kişinin bilmeden her gün tükettiği besinlerle ilgili ilginç bilgiler...
Besinlerle ilgili bu bilgileri öğrenince çok şaşıracaksınız! Hemen hemen her gün tükettiğimiz besinlerin içinde neler var? Severek tükettiğimiz besinleri gerçekten tanıyor muyuz? Besinlerin az bilinen faydaları veya zararları neler? İşte birçok kişinin bilmeden her gün tükettiği besinlerle ilgili ilginç bilgiler...
Somon denince akla pembe bir balık gelir ama aslında çiftliklerde yetiştirilen somonların etleri beyaz olur. Somon üreticileri bu rengi elde etmek için balıkların yemlerine karotenoid denen ve bitkilerden elde edilen boyar maddeler ekler. Doğal somon ise bol bol karides yediği için rengi pembedir.
Doğal balın nem seviyesi çok düşük asit seviyesi ise çok yüksektir. Bu iki özelliği nedeniyle ağzı sıkıca kapalı tutulan bir bal kavanozunun içinde bakteriler oluşur oluşmaz ölürler. Bu da balın asla bozulmaması anlamına gelir. Arkeologların Mısır piramitlerinde buldukları 3 bin yıllık balların yenebilir koşulda olmasının sırrı da budur. Balın yanı sıra tuz, şeker ve çiğ pirinç de asla bozulmaz.
Markette son zamanlarda şalgam suyunun da hammaddesi olan mor havuçları görmeye alıştık ama yine de havuç denince aklımıza turuncu bir sebze geliyor. Ancak İngiltere'de bulunan Ulusal Havuç Müzesi'ne göre, gerçek havuç mor renkli ve incecik beyaz köklü bir sebzeydi. 16'ncı yüzyılın sonunda yaşanan bir genetik mutasyonla turuncu havuçlar oluştu. Kim bilebilirdi ki bu renk orijinaline baskın gelecek?