Eğer 2 kaşıktan fazla yerseniz beyin fonksiyonlarını yavaşlatıyor! Ayrıca sağlıklı ama...

Besinlerle ilgili bu bilgileri öğrenince çok şaşıracaksınız! Hemen hemen her gün tükettiğimiz besinlerin içinde neler var? Severek tükettiğimiz besinleri gerçekten tanıyor muyuz? Besinlerin az bilinen faydaları veya zararları neler? İşte birçok kişinin bilmeden her gün tükettiği besinlerle ilgili ilginç bilgiler...

Somon denince akla pembe bir balık gelir ama aslında çiftliklerde yetiştirilen somonların etleri beyaz olur. Somon üreticileri bu rengi elde etmek için balıkların yemlerine karotenoid denen ve bitkilerden elde edilen boyar maddeler ekler. Doğal somon ise bol bol karides yediği için rengi pembedir.