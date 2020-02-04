Dut pekmezinin faydası say say bitmiyor! Faydalarıyla her derde deva...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bağışıklık sistemini korumak için her sabah bir kaşık içtiğini söylediği dut pekmezinin faydaları say say bitmiyor... Dut pekmezi, iyi bir karbonhidrat ve enerji kaynağı olmasının yanı sıra özellikle günlük kalsiyum, demir, potasyum ve magnezyum gereksiniminin büyük bir kısmını karşılıyor. Özellikle de soğuk kış günlerinin vazgeçilmezi. Peki dut pekmezinin faydaları nelerdir? Nasıl tüketilmeli? Dut pekmezi kilo aldırır mı? İşte tüm bu soruların cevapları...
04.02.2020 18:27
- Son Güncelleme: 04.02.2020 18:44
Hastalıklara karşı korunmak ve vücut direncini arttırmak için tüketilen dut pekmezinin faydaları saymakla bitmiyor. Kansızlıktan kemik sağlığına, kolestrolden karaciğer hastalıklarına karşı adeta koruyucu bir besin olan dut pekmezi Anadolu'da da sıkça tüketilen lezzetler arasında. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Ukrayna dönüşü uçakta Koronavirüs ile ilgili sorulara yanıt verirken bağışıklık sistemini korumak için her sabah bir kaşık dut pekmezi içtiğini söyledi.
DİĞER GALERİLER