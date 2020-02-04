Dut pekmezinin faydası say say bitmiyor! Faydalarıyla her derde deva...

Hastalıklara karşı korunmak ve vücut direncini arttırmak için tüketilen dut pekmezinin faydaları saymakla bitmiyor. Kansızlıktan kemik sağlığına, kolestrolden karaciğer hastalıklarına karşı adeta koruyucu bir besin olan dut pekmezi Anadolu'da da sıkça tüketilen lezzetler arasında. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Ukrayna dönüşü uçakta Koronavirüs ile ilgili sorulara yanıt verirken bağışıklık sistemini korumak için her sabah bir kaşık dut pekmezi içtiğini söyledi.