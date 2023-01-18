Domuz gribini 3 günde söküp atıyor! Zınk diye ayağa kaldıran formül! Ateş, öksürük, halsizlik için sihirli şifa...

BADEM, CEVİZ, FINDIK

Hem C vitamini ihtiyacının karşılanması hem de sıvı alımına katkı açısından taze sıkılmış meyve suları sıkça içilmeli. Vücut direnci üzerinde önemli etkiye sahip E vitaminini sağlamak için yeşil yapraklı sebzeler, günde en az beş adet fındık, ceviz, badem gibi yağlı tohumlar da ihmal edilmemeli.