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Domuz gribini 3 günde söküp atıyor! Zınk diye ayağa kaldıran formül! Ateş, öksürük, halsizlik için sihirli şifa...

Domuz gribi salgını ülkemizde gideek yayılıyor. Milyonlarca kişiye bulaşan domuz gribi ölümle bile sonuçlanabilir. Bu nedenle uzmanlar salgına karşı dikkatli olunması gerektiğini açıkladı. Bu besinler ise adeta gribin ortasından sizi çekip çıkaracak! Üç gün içerisinde turp gibi ayağa kalkmanızı sağlayacak formülleri sizler için derledik. İşte detaylar...

takvim.com.tr
18.01.2023 16:59 - Son Güncelleme: 18.01.2023 16:59
Domuz gribini 3 günde söküp atıyor! Zınk diye ayağa kaldıran formül! Ateş, öksürük, halsizlik için sihirli şifa...

Domuz gribi salgını giderek yayılıyor. Hastalıktan nasbini alan binlerce kişi domuz gribine ne iyi gelir sorusuna cevap aramaya başladı. Sizi 3 gün içinde yataktan kaldıracak şifa depolarını derledik. İşte gribe iyi gelen yiyecekler....

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Domuz gribini 3 günde söküp atıyor! Zınk diye ayağa kaldıran formül! Ateş, öksürük, halsizlik için sihirli şifa...

SARIMSAKLI ÇORBALAR

Sarımsaklı çorba çeşitleri deneyerek vücudunuza doğal antibiyotik kazandırabilirsiniz.

Domuz gribini 3 günde söküp atıyor! Zınk diye ayağa kaldıran formül! Ateş, öksürük, halsizlik için sihirli şifa...

TAVUK SUYU ÇORBA

Özellikle solunum yolu hastalıklarına iyi gelmesiyle bilinir. Bu nedenle haftada bir veya iki kez tüketilmesi önerilir.

Domuz gribini 3 günde söküp atıyor! Zınk diye ayağa kaldıran formül! Ateş, öksürük, halsizlik için sihirli şifa...

BADEM, CEVİZ, FINDIK

Hem C vitamini ihtiyacının karşılanması hem de sıvı alımına katkı açısından taze sıkılmış meyve suları sıkça içilmeli. Vücut direnci üzerinde önemli etkiye sahip E vitaminini sağlamak için yeşil yapraklı sebzeler, günde en az beş adet fındık, ceviz, badem gibi yağlı tohumlar da ihmal edilmemeli.

Domuz gribini 3 günde söküp atıyor! Zınk diye ayağa kaldıran formül! Ateş, öksürük, halsizlik için sihirli şifa...

Her gün mutlaka mevsim sebzeleri ve meyvelerinden düzenli tüketmeye dikkat edin. Günde toplam 5 ila 7 porsiyon sebze ve meyve tüketin.

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