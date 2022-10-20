Doğal yollarla, boyamadan saçlarınız 10 yıl geriye gidecek! Grileşen, beyazlayan saçlara BİRE BİR ÇÖZÜM!

Saç telleri yaşlandıkça pigmentasyonu bozulur ve daha az renk üretmeye başlar. Grileşen saçlarınız hoşunuza gitmiyorsa bunu oldukça kolay bir şekilde giderebilirsiniz. Güzel haber şu; dikkatli bir bakımla saçlarınızdaki grileşmeyi ciddi anlamda yavaşlatabilirsiniz. İşte 10 yıl daha genç gösterecek o formül...