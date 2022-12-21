Diş macunu satıcıları yasta! Evde kendiniz yapabilirsiniz! Diş fırçasına azıcık sürmek diş taşını, lekeyi yok ediyor...
Sık sık kahve, çay ve tütün kullanımı dişlerde beyazlığın yok olmasına sebebiyet veriyor. Bu nedenle birçok kişi diş beyazlatmanın yollarını aramaya başladı. Diş beyazlatmanın yolları zaman zaman tehlikeli olabiliyor. Bu nedenle sizler için evde doğal bir şekilde hazırlayabileceğiniz diş beyazlatma yöntemini derledik. Diş fırçanıza çok az sürerek uzun mesafelerden bile fark edilen parlaklığa kavuşabilirsiniz. İşte beyaz dişler için sihirli formül...
1- YAĞ ÇEKME (OIL PULLING)
Yağ çekme olarak bilinen diş beyazlatma yöntemi, bir tatlı veya yemek kaşığı organik yağ ile yapılıyor. Tercihen hindistan cevizi ya da susam yağı kullanabileceğiniz bu uygulamada, yağı ağzınızda 15-20 dakikaya kadar aralıklı olarak çalkalamanız gerekiyor. Buna, 3-4 dakikalık sürelerle başlayabilirsiniz. Her gün düzenli olarak uygulamanız gereken bu yöntem, diş iltihaplarına, ağızdaki bakterileri azaltmaya, vücuttaki toksinleri atmaya ve dişlerde oluşan plakları yok etmeye de yardımcı olur.
2-KARBONATLA FIRÇALAMA
Karbonat, diş macunlarında bulunan ve doğal diş beyazlatmada kullanılan en etkili yöntemlerden biridir. Bir çay kaşığı karbonatı, iki çay kaşığı suyla karıştırıp macun kıvamına getirerek haftada birkaç kez fırçalayabilirsiniz. Karbonat, diş lekelerini çıkardığı gibi (özellikle çay ve kahve lekeleri), ağzınızdaki bakteri oluşumunu da engeller.