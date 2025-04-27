Dermatolog masa başı çalışanların her gün yaptığı ve yaşlanmanızı hızlandıracak hatayı açıkladı

Masa başında saatlerce çalışanlar için kritik bir uyarı geldi! Candover Kliniği'nden estetik tıp uzmanı Dr. Tanja Phillips , bilgisayar ve telefon ekranlarından yayılan mavi ışığın (HEV) ciltte ciddi yaşlanma belirtilerine yol açtığını açıkladı.

HEV (Yüksek Enerjili Görünür) ışık, yalnızca güneşten değil, ofislerdeki bilgisayarlar, akıllı telefonlar ve tablet ekranlarından da yayılarak, cildin derin katmanlarına kadar işleyebiliyor. Dr. Phillips, bu ışığın uzun vadede:

🔬 HEV Işığının Tehlikesi Yeni Yeni Anlaşılıyor

Geleneksel olarak UVA ve UVB ışınlarının cilt kanserine yol açtığı bilinse de, HEV ışığının özellikle yaşlanma ve pigmentasyon sorunlarına neden olduğu son yıllarda bilimsel olarak ortaya kondu.

Cancer Research UK verilerine göre İngiltere'de cilt kanseri vakaları hızla artıyor. 25-49 yaş arası yetişkinlerde bu hastalığın görülme oranı son bir yılda %7 yükselirken, 80 yaş üstü grupta ise artış %57 gibi rekor bir seviyeye ulaştı.

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YouGov tarafından yapılan ankete göre, İngiltere'de insanların %45'i hâlâ günlük SPF kullanmıyor. Oysa dermatologlara göre camların arkasında, hatta penceresiz bir ortamda bile HEV ışınlarına maruz kalındığı için, her sabah SPF içeren ürünler kullanılması şart.