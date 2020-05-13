RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Galeri Sağlık D vitamini eksikliği koronavirüsten ölüm riskini arttırıyor! D vitamini nedir, nelerde var? İşte D vitamini olan besinler

D vitamini eksikliği koronavirüsten ölüm riskini arttırıyor! D vitamini nedir, nelerde var? İşte D vitamini olan besinler

Bilim insanlarının ABD'de yapılan yeni bir araştırma, D vitamini eksikliği ile yeni tip corona virüs (Covid-19) kaynaklı ölüm oranlarının yüksekliği arasında bağ olabileceğini ortaya koydu. Bu sonucun ardından herkes D vitaminin peşinde. D Vitamini, bir kişinin cildi doğrudan güneş ışığına maruz kaldığında vücudun ürettiği bir besin türüdür. D vitamini almak isteyen bireyler de "D Vitamini hangi besinlerde bulunur?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Besinler dışında ampul, kapsül ve damla ile de alabileceğini D vitamini için ise en doğru yol doğal yollar. İşte fazlası ve eksikliği de çeşitli sorunlara yol açan D vitamini hakkında bilmeniz gerekenler.

13.05.2020 12:21 - Son Güncelleme: 13.05.2020 12:21
D vitamini eksikliği koronavirüsten ölüm riskini arttırıyor! D vitamini nedir, nelerde var? İşte D vitamini olan besinler

ABD'nin Illinois eyaletindeki Northwestern Üniversitesinde bir grup araştırmacı tarafından yapılan çalışmada, Covid-19 kaynaklı yüksek ölümlerin görüldüğü İtalya, İspanya ve İngiltere gibi ülkelerdeki ölüm vakalarında D vitamini seviyelerinin diğer ülkelerdeki vakalarla kıyaslandığında daha düşük olduğu tespit edildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
D vitamini eksikliği koronavirüsten ölüm riskini arttırıyor! D vitamini nedir, nelerde var? İşte D vitamini olan besinler

Raporda, araştırma grubu başkanı Vadim Backman'ın, ''Analizimiz, Covid-19'a yakalanmayı engellemese de D vitamini yeterli hastaların ölüm oranlarının yarı yarıya daha düşük olacağını ve komplikasyonları azaltabileceğini gösteriyor.'' ifadelerine yer verildi.

Tabi bu sonuç sonrası herkes harıl harıl D vitamini nedir, nelerden alabiliriz? sorusunun yanıtını arar oldu.

D vitamini eksikliği koronavirüsten ölüm riskini arttırıyor! D vitamini nedir, nelerde var? İşte D vitamini olan besinler

D VİTAMİNİ NEDİR?

D vitamini, kalsiyum ve fosforun sindirim yollarında kullanımı ve emilimi ile özellikle çocuklarda büyüme için gerekli vitamin.

Güneş ve yiyecekler sayesinde alınan D vitamini vücudumuz için oldukça önemli eksiklikleri gideren bir vitamindir. Kalsiyumun kemiklerde tutunmasını ve kemiklerin güçlenmesini sağlamaktadır. Sinir sisteminin ve bağışıklığın devam edebilmesi için D vitamini gereklidir. Bunların yanında solunum yolu enfeksiyonlarına karşı koruyucu etki göstermektedir.

Günlük ihtiyaç: 0-30 yaş arası için 200 IU, 31-50 yaş arası için 300 IU, 51-70 yaş arası için 400 IU ve 71 yaş ve üzeri için 600 IU

D vitamini eksikliği koronavirüsten ölüm riskini arttırıyor! D vitamini nedir, nelerde var? İşte D vitamini olan besinler

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ NEDİR?

D vitamini güneş ışınları sayesinde doğal olarak sentezlenir. Ancak güneşsiz kış günlerinde ve yetersiz beslenmenin de etkisiyle D vitamini eksikliği görülmektedir. Bu nedenle besinler ve ilaçlarla takviye alınır. D vitamini eksikliği birçok hastalığı tetiklemekte ve vücuttaki tüm sistemleri etkilemektedir.

Az miktar da kalsiyum ve fosfor alınmasına bağlı olarak kemiklerde yumuşamaya ve kemik ve diş yapısında bozulmalara neden olur.

D vitamini eksikliği koronavirüsten ölüm riskini arttırıyor! D vitamini nedir, nelerde var? İşte D vitamini olan besinler

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNİN BELİRTİLERİ

D vitamini eksikliği dolaylı ya da dolaysız olarak vücudu olumsuz etkilemektedir. Belirtileri kişiden kişiye göre değişiklik göstermektedir. D vitamini eksikliği belirtileri olan kişilerin kan tahlili yaptırması gerekmektedir. En çok görülen belirtileri şu şekilde sıralanabilir:

-Sürekli yorgunluk hissi,
-Üşüme, ısınamama,
-Genel vücut ağrısı,
-Kemik yapısında bozukluk,
-Kasların güçsüzleşmesi,
-Saçların çok fazla dökülmesi,
-Depresyon,
-Değişken ruh hali,
-Göz altlarında morarma,
-Halsizlik,
-Uykusuzluk,
-Denge problemleri,
-Eklem ağrıları

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Zayıflamak isteyenlere müjde! Yiyip yiyip kilo almama hayali gerçek oluyor! İşte kilo aldırmayacak besinler
Zayıflamak isteyenlere müjde! Yiyip yiyip kilo almama hayali gerçek oluyor! İşte kilo aldırmayacak besinler