D vitamini eksikliği koronavirüsten ölüm riskini arttırıyor! D vitamini nedir, nelerde var? İşte D vitamini olan besinler

D VİTAMİNİ NEDİR?

D vitamini, kalsiyum ve fosforun sindirim yollarında kullanımı ve emilimi ile özellikle çocuklarda büyüme için gerekli vitamin.

Güneş ve yiyecekler sayesinde alınan D vitamini vücudumuz için oldukça önemli eksiklikleri gideren bir vitamindir. Kalsiyumun kemiklerde tutunmasını ve kemiklerin güçlenmesini sağlamaktadır. Sinir sisteminin ve bağışıklığın devam edebilmesi için D vitamini gereklidir. Bunların yanında solunum yolu enfeksiyonlarına karşı koruyucu etki göstermektedir.

Günlük ihtiyaç: 0-30 yaş arası için 200 IU, 31-50 yaş arası için 300 IU, 51-70 yaş arası için 400 IU ve 71 yaş ve üzeri için 600 IU