D vitamini eksikliği koronavirüsten ölüm riskini arttırıyor! D vitamini nedir, nelerde var? İşte D vitamini olan besinler
Bilim insanlarının ABD'de yapılan yeni bir araştırma, D vitamini eksikliği ile yeni tip corona virüs (Covid-19) kaynaklı ölüm oranlarının yüksekliği arasında bağ olabileceğini ortaya koydu. Bu sonucun ardından herkes D vitaminin peşinde. D Vitamini, bir kişinin cildi doğrudan güneş ışığına maruz kaldığında vücudun ürettiği bir besin türüdür. D vitamini almak isteyen bireyler de "D Vitamini hangi besinlerde bulunur?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Besinler dışında ampul, kapsül ve damla ile de alabileceğini D vitamini için ise en doğru yol doğal yollar. İşte fazlası ve eksikliği de çeşitli sorunlara yol açan D vitamini hakkında bilmeniz gerekenler.
ABD'nin Illinois eyaletindeki Northwestern Üniversitesinde bir grup araştırmacı tarafından yapılan çalışmada, Covid-19 kaynaklı yüksek ölümlerin görüldüğü İtalya, İspanya ve İngiltere gibi ülkelerdeki ölüm vakalarında D vitamini seviyelerinin diğer ülkelerdeki vakalarla kıyaslandığında daha düşük olduğu tespit edildi.
Raporda, araştırma grubu başkanı Vadim Backman'ın, ''Analizimiz, Covid-19'a yakalanmayı engellemese de D vitamini yeterli hastaların ölüm oranlarının yarı yarıya daha düşük olacağını ve komplikasyonları azaltabileceğini gösteriyor.'' ifadelerine yer verildi.
Tabi bu sonuç sonrası herkes harıl harıl D vitamini nedir, nelerden alabiliriz? sorusunun yanıtını arar oldu.
D VİTAMİNİ NEDİR?
D vitamini, kalsiyum ve fosforun sindirim yollarında kullanımı ve emilimi ile özellikle çocuklarda büyüme için gerekli vitamin.
Güneş ve yiyecekler sayesinde alınan D vitamini vücudumuz için oldukça önemli eksiklikleri gideren bir vitamindir. Kalsiyumun kemiklerde tutunmasını ve kemiklerin güçlenmesini sağlamaktadır. Sinir sisteminin ve bağışıklığın devam edebilmesi için D vitamini gereklidir. Bunların yanında solunum yolu enfeksiyonlarına karşı koruyucu etki göstermektedir.
Günlük ihtiyaç: 0-30 yaş arası için 200 IU, 31-50 yaş arası için 300 IU, 51-70 yaş arası için 400 IU ve 71 yaş ve üzeri için 600 IU
D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ NEDİR?
D vitamini güneş ışınları sayesinde doğal olarak sentezlenir. Ancak güneşsiz kış günlerinde ve yetersiz beslenmenin de etkisiyle D vitamini eksikliği görülmektedir. Bu nedenle besinler ve ilaçlarla takviye alınır. D vitamini eksikliği birçok hastalığı tetiklemekte ve vücuttaki tüm sistemleri etkilemektedir.
Az miktar da kalsiyum ve fosfor alınmasına bağlı olarak kemiklerde yumuşamaya ve kemik ve diş yapısında bozulmalara neden olur.
D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNİN BELİRTİLERİ
D vitamini eksikliği dolaylı ya da dolaysız olarak vücudu olumsuz etkilemektedir. Belirtileri kişiden kişiye göre değişiklik göstermektedir. D vitamini eksikliği belirtileri olan kişilerin kan tahlili yaptırması gerekmektedir. En çok görülen belirtileri şu şekilde sıralanabilir:
-Sürekli yorgunluk hissi,
-Üşüme, ısınamama,
-Genel vücut ağrısı,
-Kemik yapısında bozukluk,
-Kasların güçsüzleşmesi,
-Saçların çok fazla dökülmesi,
-Depresyon,
-Değişken ruh hali,
-Göz altlarında morarma,
-Halsizlik,
-Uykusuzluk,
-Denge problemleri,
-Eklem ağrıları