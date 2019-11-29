Çok etkili! Eğer elmayı yoğurtla birlikte yerseniz...
Elma ve yoğurdun insan sağlığındaki etkisi tartışılmazdır. Ancak ikisini tek tek yemek yerine birlikte tüketmek gerekiyor. Trakya Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Hacı Ali Güleç, "Probiyotik ve prebiyotik dengesini doğru beslenmeyle sağlayabiliriz. Bir kase yoğurt yiyorsak yanında bir tane elma mutlaka gün içerisinde tüketmemiz gerekiyor" dedi
29.11.2019 11:55
- Son Güncelleme: 29.11.2019 12:11
Kırmızı pancar, bamya, yer elması...
Probiyotiklerin kefir ve yoğurt ürünlerinde bulunan canlı organizmalar, prebiyotiklerin ise bunları besleyen doğal takviyeler olduğunu belirten Güleç, "Probiyotik ve prebiyotik dengesini doğru beslenmeyle sağlayabiliriz. 1 kase yoğurt yiyorsak yanında 1 tane elma mutlaka gün içerisinde tüketmemiz gerekiyor.
DİĞER GALERİLER