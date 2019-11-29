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Çok etkili! Eğer elmayı yoğurtla birlikte yerseniz...

Elma ve yoğurdun insan sağlığındaki etkisi tartışılmazdır. Ancak ikisini tek tek yemek yerine birlikte tüketmek gerekiyor. Trakya Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Hacı Ali Güleç, "Probiyotik ve prebiyotik dengesini doğru beslenmeyle sağlayabiliriz. Bir kase yoğurt yiyorsak yanında bir tane elma mutlaka gün içerisinde tüketmemiz gerekiyor" dedi

29.11.2019 11:55 - Son Güncelleme: 29.11.2019 12:11
Çok etkili! Eğer elmayı yoğurtla birlikte yerseniz...

Prof. Dr. Güleç, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. Fehmi Yıldız Konferans Salonu'nda düzenlenen "Prebiyotikler: Sağlığımıza Etkileri, Üretimi ve Biyoteknolojik Araştırmalar" konferansında, probiyotik ve prebiyotik kavramlarının karıştırıldığını söyledi.

Çok etkili! Eğer elmayı yoğurtla birlikte yerseniz...

Ayrıca yeşil sebze, kırmızı pancar, yer elması ve bamya ile vücudumuza yararlı olan probiyotik ve prebiyotikleri alabiliriz" diye konuştu.

Çok etkili! Eğer elmayı yoğurtla birlikte yerseniz...

"Sadece probiyotik yeterli değil'

Kilo kontrolü veya zayıflamak için diyetlerde bazen sadece yoğurt ürünleri tüketildiğini anımsatan Güleç, "O zaman probiyotik mikroorganizmayı bağırsağımıza alıyor ve onu orada öldürüyoruz."

Çok etkili! Eğer elmayı yoğurtla birlikte yerseniz...

"Hiçbir fayda görmüyoruz. Sadece probiyotik yeterli değil. Kilo vermek için doğru beslenin. Doğru beslenme ile hem kilo kontrolü hem de kilo vermemiz sağlanabilir. Bunda probiyotik ve prebiyotiklerin rolü büyüktür" şeklinde konuştu.

Çok etkili! Eğer elmayı yoğurtla birlikte yerseniz...

Kırmızı pancar, bamya, yer elması...

Probiyotiklerin kefir ve yoğurt ürünlerinde bulunan canlı organizmalar, prebiyotiklerin ise bunları besleyen doğal takviyeler olduğunu belirten Güleç, "Probiyotik ve prebiyotik dengesini doğru beslenmeyle sağlayabiliriz. 1 kase yoğurt yiyorsak yanında 1 tane elma mutlaka gün içerisinde tüketmemiz gerekiyor.

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