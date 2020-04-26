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Cinsel gücü arttırıyor! İbn-i Sina'nın bin yıl önce tavsiye ettiği şifalı besinler!

Batılı kaynakların "Hâkim-i Tıb", diğer bir deyişle "Hekimlerin Piri ve Hükümdarı" olarak nitelendirdikleri İbn-i Sina, aynı zamanda astronom, yazar ve filozof'dur. Efşene köyünde 980 yılında dünyaya gelmiş ve Hamedan şehrinde 1037 tarihinde vefat etmiştir. Tıp ve felsefe alanına ağırlık verdiği değişik alanlarda 200 kitap yazmıştır. İbn-i Sina'nın bin yıl önce kaleme aldığı Küçük Tıp Kanunu kitabında her derde deva reçeteler var. İşte İbn-i Sina'nın tavsiye ettiği 20 şifalı besin...

26.04.2020 16:31 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





