Çay içerken bunu sakın yapmayın! Uzmanlar uyardı! 'Ölüme yol açabilir...'
Çayı ve kahveyi sakın bu şekilde tüketmeyin! Cambridge Üniversitesi'nden bilim insanları, kahve ve çayı sıcak içen kişilerin yemek borusu kanserine yakalanma riskinin 2.8 kat daha fazla olduğunu tespit etti. Bu neenle uzmanlar tarafından uyarılar ardı ardına yapıldı. Çorba, çay, kahve ve benzerlerini tüketirken mutlaka 6-7 dakika boyunca bekletmek ve ilk sıcaklığını kaybetmesini sağlamak gerekiyor.
SICAK ÇAY İÇMEYİN
Sıcak çay tüketiminin yemek borusu kanserine yol açtığını söyleyen Prof. Dr. Atilla Eroğlu, "Kadınlar çok çay içiyor, bundan dolayı oranlar yükseliyor. Demlikten boşaltır boşaltmaz hemen içiyorlar. Ayrıca taze sebze, meyvenin yetersiz tüketilmesi, tandır dumanına maruz kalmaları kadın oranlarının yükselmesine sebep oluyor" dedi.
Aslında çayın rahatlatıcı ve yararlı bir içecek olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Eroğlu, çayın ılıtılıp içilmesini tavsiye etti. Eroğlu ayrıca yemek borusu kanserlerinin obezite ya da mide ülserine sebep olan mikropla meydana geldiğini ya da yemek borusunun kendinden kaynaklanan tipiyle oluştuğunu belirterek, obeziteyle ilgili olan kanser tipinin Avrupa ve Amerika'da müthiş derecede arttığını dile getirdi
KÜFLÜ PEYNİRDEN DE UZAK DURUN
Prof. Dr. Eroğlu, halk arasında 'antibiyotik' etkisi olduğuna inanılan peynirin, karsinojen mikotoksin üreten mantarları bünyesinde barındırdığı ve yemek borusuna yerleştiğini ifade etti. Kadın sayısındaki artışın kendilerini daha farklı araştırmalara yönelttiğini söyleyen Prof. Dr. Atilla Eroğlu, "Köylerde ekmek yapımında kullanılan tandırlardan çıkan dumana maruz kalmaları, taze sebze ve meyve ile zeytinyağı tüketmemeleri ve erkeklere oranla daha çok sıcak çay içmeleri kadınların yemek borusu kanserine daha çok yakalanmasına neden oluyor. Ayrıca şunu da söylemeliyim ki; sosyo-ekonomik durumumuzun iyileşmesine rağmen 25 yıldır kanser sayısında artış devam ediyor. Dünya, sosyo - ekonomik durumu kötü insanlarda bu kanserin daha yüksek olduğunu iddia ediyor ama öyle değil."