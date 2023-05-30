Canan Karatay büyük tehlike için uyardı! Ansızın kalp krizi geçirtiyor! Alkolden daha tehlikeli...

Prof. Dr. Canan Karatay yıllardır sağlıklı beslenme konusunda toplumu aydınlatma çalışmalarıyla tanınıyor. Ancak son açıklaması, adeta bir bomba etkisi yarattı. Karatay son yaptığı açıklamalardan birisinde "Alkolden bile daha tehlikeli ve zararlı" dedi. Ünlü ismin açıklamaları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Canan Karatay'dan o meşrubat için uyarı geldi. Ani kalp durmalarına sebep olduğu belirtilen o içecek için alarm verildi...
Canan Karatay, enerji içeceklerinin insan sağlığı için tam bir zehir olduğunu söyledi. "Tüm enerji içeceklerinde bolca mısır şurubu şekeri var. Üstelik diğer kimyasal maddeler de cabası" diyerek enerji içeceklerinin sağlığa olan zararlarını tek tek sıraladı.
BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ YOK EDİYOR
"Enerji içecekleri insan sağlığı için tam bir zehir. Tüm enerji içeceklerinde bolca mısır şurubu şekeri var. Üstelik diğer kimyasal maddeler de cabası. Bunlar bağışıklık sistemini yok eder, bağırsakların düzenini alt üst eder, beyin fonksiyonlarını bozar. Kısa süreli enerji verir ancak sonra insanı bitap düşürür. Birkaç saatliğine verdiği o sahte, geçici mutluluk ve enerji insanları bağımlı hale getirir."